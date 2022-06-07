Новый салат из помидоров – попробуйте приготовить его с обжаренным луком

Это больше, чем просто салат. Это салат-закуска, он подойдет на каждый день и для пикника. К помидорам нужен болгарский перец, желательно разного цвета

Салат из помидоров с обжаренным луком

Время ярких и разнообразных овощных салатов пришло. Главная роль сейчас отводится помидорам и болгарскому перцу.

Обычно мы добавляем к этому всему зелень, чеснок и лук. Причем лук свежий. На канале Вика-Простые Рецепты предлагают обжарить его в большом количестве масла до золотистости.

Реклама

Салат из помидоров с обжаренным луком

Ингредиенты:

помидоры – 500-600 г;

перец болгарский (по половине красного и желтого);

лук – 4 шт.;

соль, перец;

щепотка сахара;

уксус 9% – 2 ст. л.;

чеснок – 4-6 зуб.;

петрушка или кинза.

Как приготовить:

Лук нарезать, обжарить до золотистости с солью и перцем. Болгарский перец и помидоры нарезать крупно, соединить с нарезанной зеленю и чесноком. Довести до вкуса солью, перцем, сахаром и уксусом. Добавить жареный лук, заправить маслом и перемешать.

Каким красивым получается этот салат – можно увидеть в видео.

Реклама

Обязательно попробуйте главный салат-закуску Италии – капрезе.