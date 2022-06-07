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Новый салат из помидоров – попробуйте приготовить его с обжаренным луком

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 июня, 17:32
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Это больше, чем просто салат. Это салат-закуска, он подойдет на каждый день и для пикника. К помидорам нужен болгарский перец, желательно разного цвета
Салат из помидоров с обжаренным луком
Салат из помидоров с обжаренным луком

Время ярких и разнообразных овощных салатов пришло. Главная роль сейчас отводится помидорам и болгарскому перцу.

Обычно мы добавляем к этому всему зелень, чеснок и лук. Причем лук свежий. На канале Вика-Простые Рецепты предлагают обжарить его в большом количестве масла до золотистости.

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Салат из помидоров с обжаренным луком

Ингредиенты:

  • помидоры – 500-600 г;
  • перец болгарский (по половине красного и желтого);
  • лук – 4 шт.;
  • соль, перец;
  • щепотка сахара;
  • уксус 9% – 2 ст. л.;
  • чеснок – 4-6 зуб.;
  • петрушка или кинза.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать, обжарить до золотистости с солью и перцем.
  2. Болгарский перец и помидоры нарезать крупно, соединить с нарезанной зеленю и чесноком. Довести до вкуса солью, перцем, сахаром и уксусом.
  3. Добавить жареный лук, заправить маслом и перемешать.

Каким красивым получается этот салат – можно увидеть в видео.

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Обязательно попробуйте главный салат-закуску Италии – капрезе.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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