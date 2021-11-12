Нужно вкусно и недорого угостить гостей – вот интересные варианты для лаваша

Лаваш – это удобно, он нейтрального вкуса, поэтому с ним можно делать все что угодно. Если его смазать натуральным йогуртом перед формированием рулета, он становится более нежным.
Лаваш – это еще и бюджетно, быстро и вкусно. Так что если готовитесь ко дню рождения и ищите отличные холодные закуски и не только, варианты ниже могут подойти.
В закуску с крабовыми палочками от maria_shuliak нужно много свежей зелени, а морковь по-корейски можно приготовить самостоятельно.
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Лаваш с картофелем и моцареллой по рецепту food_pp_club запекается в духовке, как и пирог из лаваша с сыром от recepty.dlya.vsex.
Лаваш с картофелем и моцареллой
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Моцарелла – 70 г
- Сметана 15% – 30 г
- Лист лаваша
- Яйцо
- Сливочное масло
- Соль – по вкусу
- Зелень
- Кунжут – для украшения
Как приготовить:
- Картофель отварить, слить воду, добавить зелень, сметану, белок яйца, масло, сделать пюре.
- Лист лаваша разрезать на 5 полос. Распределить картофель по лавашу, положить кусочки сыра и завернуть в рулеты. Смазать желтком, посыпать кунжутом и выпекать до румяной корочки при 180 градусах.
Лаваш с морковью по-корейски и крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Армянский лаваш – 3 листа
- Натуральный йогурт – 200-250 г
- Морковь по-корейски – 400 г
- Крабовые палочки – 200 г
- Зеленый лук, петрушка, укроп
- Соль, перец
Как приготовить:
- Крабовые палочки нарезать мелко, всю зелень измельчить.
- Лист лаваша промазать йогуртом, распределить морковь. Сверху накрыть вторым листом лаваша, смазать йогуртом.
- Выложить зелень, добавить соль и перец. Сверху – следующий лист, промазать йогуртом и распределить крабовые палочки. Быстро свернуть в рулет, чтобы лаваш не успел промокнуть и порваться.
- Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. Убрать пленку и нарезать на порции.
Пирог из лаваша с сыром
Ингредиенты:
- Длинный лист лаваша
- Яйца – 4 шт.
- Молоко – 200 мл
- Сыр твердый – 250 г
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Зелень
- Соль, перец, кунжут – по вкусу
Как приготовить: ⠀
- Смешать молоко, яйца, тертый сыр, измельченную зелень, масло перемешать. Добавить специи.
- Лаваш нарезать кусками среднего размера. Перемешать с молочной смесью. Если получилось жидковато, добавить еще лаваш.
- Вылить в форму для запекания и посыпать кунжутом.
- Выпекать при 180 градусах 30-40 минут.