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Обед за 30 минут – простой рецепт мясных ватрушек с сыром

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 января, 12:29
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К фаршу нужно добавить немного муки и натурального йогурта. Сыр – не только начинка для ватрушек, около 50 граммов нужно в мясную основу
Мясные ватрушки
Мясные ватрушки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Чтобы накормить семью вкусно и быстро, то нужно использовать продукты, которые готовятся недолго. Мы рассказывали о красном рисе Чарльстоне, известном в США, теперь узнаем рецепт ватрушек.

Готовятся они из куриного фарша с небольшим добавлением муки и йогурта. В качестве начинки – тертый твердый сыр.

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Автор рецепта – chef_pandosсоветует не добавлять всю муку сразу, а вводить постепенно.

Мясные ватрушки с сыром

Мясные ватрушки с сыром
Мясные ватрушки с сыром / Фото: instagram.com/chef_pandos/

Ингредиенты:

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  • Куриный фарш – 400 г
  • Сыр – 150 г
  • Мука – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Петрушка
  • Натуральный йогурт – 100 г
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Еще попробуйте приготовить куриные ножки в тесте, чтобы порадовать родных действительно праздничным обедом. ⠀

Как приготовить:

  1. Лук порезать мелко. Сыр натереть. К фаршу добавить лук, около 50 г сыра, яйцо и йогурт. Посолить, поперчить, добавить специи. Тщательно перемешать.
  2. Добавить муку и перемешать.
  3. Противень застелить пергаментной бумагой. Влажными руками сформировать шарики, выложить их на противень, сделать углубления. Отправить в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.
  4. Через 15-20 минут достать противень, в углубление положить сыр и листья петрушки. Готовить еще 5 минут.

обедрецептфарш
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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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