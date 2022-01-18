Обед за 30 минут – простой рецепт мясных ватрушек с сыром

Чтобы накормить семью вкусно и быстро, то нужно использовать продукты, которые готовятся недолго. Мы рассказывали о красном рисе Чарльстоне, известном в США, теперь узнаем рецепт ватрушек.
Готовятся они из куриного фарша с небольшим добавлением муки и йогурта. В качестве начинки – тертый твердый сыр.
Автор рецепта – chef_pandos – советует не добавлять всю муку сразу, а вводить постепенно.
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Мясные ватрушки с сыром
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 400 г
- Сыр – 150 г
- Мука – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Петрушка
- Натуральный йогурт – 100 г
- Соль, перец, специи – по вкусу
Еще попробуйте приготовить куриные ножки в тесте, чтобы порадовать родных действительно праздничным обедом. ⠀
Как приготовить:
- Лук порезать мелко. Сыр натереть. К фаршу добавить лук, около 50 г сыра, яйцо и йогурт. Посолить, поперчить, добавить специи. Тщательно перемешать.
- Добавить муку и перемешать.
- Противень застелить пергаментной бумагой. Влажными руками сформировать шарики, выложить их на противень, сделать углубления. Отправить в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.
- Через 15-20 минут достать противень, в углубление положить сыр и листья петрушки. Готовить еще 5 минут.