Обед за 30 минут: рецепт куриных бедер, запеченных с грушей и сыром

Вместо бедер можно взять филе. Его желательно разрезать порционно. Грушу выбирайте мягкую и разрежьте на тонкие слайсы перед тем, как она попадет на мясо

Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/

Обед за 30 минут да еще и с мясом – вполне реальная вещь, если брать правильные ингредиенты.

В этом случае подойдут все части курицы – и филе, и бедра.

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Для приготовления этого обеда используются бедра, которые сначала нужно обжарить, а потом запечь под слайсом груши и небольшим количеством сыра с плесенью.

Рецепт со страницы ermachokcookfood.

Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром

Куриные бедра, запеченные с грушей и сыром / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/

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Ингредиенты:

Куриные бедра – 4 шт.

Груша мягкая – 1 шт.

Сыр с плесенью – 40 г

Масло сливочное – 20 г

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Если есть куриное филе, то из него можно сделать быстрые домашние сосиски. Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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