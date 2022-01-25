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Обед за 30 минут в оригинальной подаче – рецепт мясных ежиков с фаршем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 января, 12:50
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Рис варить не нужно, он промывается и заливается кипятком. Ежики будут тушиться в соусе из томатов, болгарского перца и лука. Подавать можно просто так или с любимым гарниром
Рецепт обеда за 30 минут - тефтели с рисом
Рецепт обеда за 30 минут - тефтели с рисом / Фото: instagram.com/semmeika_life/

Обед за 30 минут, вкусный и сытный, – вполне реально, если использовать фарш и рис.

Эти тефтели с рисом еще и красивые, ведь тушатся в сковороде в овощном соусе.

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В рецепте есть несколько штук свежих помидоров, они вполне заменяемы томатной пастой.

Мясные ежики с рисом

Мясные ежики из фарша
Мясные ежики из фарша / Фото: instagram.com/nasty_glutena_net

Ингредиенты:

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  • фарш куриный (или из индейки) – 500 г;
  • укроп или петрушка – 30 г;
  • хлеб белый – 50-80 г;
  • молоко – 100 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • рис басмати – 120 г;
  • чеснок сухой – половина ч. л.;
  • лук, болгарский перец – по 150 г;
  • помидор – 400 г;
  • соль, паприка, пряные травы;
  • масло подсолнечное – 1 ст. л.

Если предпочитаете, чтобы на обед был рис, приготовьте известный рис Чарльстон.

Как приготовить:

  1. К фаршу вбить яйцо и нарезанную зелень. Добавить соль и паприку, сушеный чеснок. Перемешать.
  2. Батон нарезать на небольшие кубики. Залить теплым молоком, оставить на несколько минут.
  3. Промытый рис залить кипятком и дать настояться несколько минут.
  4. Хлеб добавить к фаршу, перемешать.
  5. Лук и болгарский перец мелко нарезать. Лук обжарить на растительном масле до полупрозрачности. Добавить перец и обжарить вместе несколько минут.
  6. Помидоры натереть на терке и добавить к луку и перцу. Добавить специи. Готовить несколько минут.
  7. Из риса слить воду. Из фарша сформировать шарики и обвалять в рисе. Добавить тефтели к овощам. Если соус густой, нужно добавить воды.
  8. Готовить 25 минут под закрытой крышкой.

Посмотреть подробней весь процесс можно в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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