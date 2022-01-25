Обед за 30 минут в оригинальной подаче – рецепт мясных ежиков с фаршем

Рис варить не нужно, он промывается и заливается кипятком. Ежики будут тушиться в соусе из томатов, болгарского перца и лука. Подавать можно просто так или с любимым гарниром

Рецепт обеда за 30 минут - тефтели с рисом / Фото: instagram.com/semmeika_life/

Обед за 30 минут, вкусный и сытный, – вполне реально, если использовать фарш и рис.

Эти тефтели с рисом еще и красивые, ведь тушатся в сковороде в овощном соусе.

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В рецепте есть несколько штук свежих помидоров, они вполне заменяемы томатной пастой.

Мясные ежики с рисом

Мясные ежики из фарша / Фото: instagram.com/nasty_glutena_net

Ингредиенты:

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фарш куриный (или из индейки) – 500 г;

укроп или петрушка – 30 г;

хлеб белый – 50-80 г;

молоко – 100 мл;

яйцо – 1 шт.;

рис басмати – 120 г;

чеснок сухой – половина ч. л.;

лук, болгарский перец – по 150 г;

помидор – 400 г;

соль, паприка, пряные травы;

масло подсолнечное – 1 ст. л.

Если предпочитаете, чтобы на обед был рис, приготовьте известный рис Чарльстон.

Как приготовить:

К фаршу вбить яйцо и нарезанную зелень. Добавить соль и паприку, сушеный чеснок. Перемешать. Батон нарезать на небольшие кубики. Залить теплым молоком, оставить на несколько минут. Промытый рис залить кипятком и дать настояться несколько минут. Хлеб добавить к фаршу, перемешать. Лук и болгарский перец мелко нарезать. Лук обжарить на растительном масле до полупрозрачности. Добавить перец и обжарить вместе несколько минут. Помидоры натереть на терке и добавить к луку и перцу. Добавить специи. Готовить несколько минут. Из риса слить воду. Из фарша сформировать шарики и обвалять в рисе. Добавить тефтели к овощам. Если соус густой, нужно добавить воды. Готовить 25 минут под закрытой крышкой.

Посмотреть подробней весь процесс можно в видео.