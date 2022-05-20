Обжарьте гречку с пшеном, добавьте морковь и мясо – получится отличный бюджетный ужин

Мясо можно заменить куриным филе или даже любимыми субпродуктами. Сначала вся крупа обжаривается не небольшом количестве растительного масла

Гречка с мясом / Фото: Depositphotos

Бюджетно – совсем не значит, что это будет невкусно или несытно. Например, такие простые куриные голени можно превратить в ресторанное блюдо.

И есть предположение, что гречку с пшеном мало кто готовил. Как показывает этот рецепт, очень зря. Крупа получится сочной и не только за счет мяса, лука и морковь, а за счет принципа приготовления.

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Ужин тушится под крышкой, при желании к воде добавьте немного сметаны.

Оригинальный рецепт с канала Strana_Kulinarii.

Гречка с пшеном и мясом

Гречка с пшеном и мясом

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Ингредиенты:

по 1 ст. гречки и пшена;

луковица;

2 шт. моркови;

3 зуб. чеснока;

200 г мяса;

соль, перец, специи, зелень.

И еще один рецепт бюджетного ужина – картофельных лодочек – нужно обязательно попробовать.

Как приготовить:

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Гречку и пшено промыть, высыпать на сковороду. Обжарить на растительном масле в течение 10 минут. В другой сковороде обжарить нарезанный лук. Добавить чеснок и мелконарезанное мясо. Обжарить несколько минут. Добавить тертую морковь и специи, обжарить. Всыпать обжаренную крупу, залить одним литром кипятка. Готовить под крышкой до испарения жидкости. Подавать с зеленью.

Очень оригинальный ужин получается из простых макарон, как их сделать в сковороде с плавленым сыром – читайте здесь.