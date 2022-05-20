Обжарьте гречку с пшеном, добавьте морковь и мясо – получится отличный бюджетный ужин

Бюджетно – совсем не значит, что это будет невкусно или несытно. Например, такие простые куриные голени можно превратить в ресторанное блюдо.
И есть предположение, что гречку с пшеном мало кто готовил. Как показывает этот рецепт, очень зря. Крупа получится сочной и не только за счет мяса, лука и морковь, а за счет принципа приготовления.
Ужин тушится под крышкой, при желании к воде добавьте немного сметаны.
Оригинальный рецепт с канала Strana_Kulinarii.
Гречка с пшеном и мясом
Ингредиенты:
- по 1 ст. гречки и пшена;
- луковица;
- 2 шт. моркови;
- 3 зуб. чеснока;
- 200 г мяса;
- соль, перец, специи, зелень.
И еще один рецепт бюджетного ужина – картофельных лодочек – нужно обязательно попробовать.
Как приготовить:
- Гречку и пшено промыть, высыпать на сковороду. Обжарить на растительном масле в течение 10 минут.
- В другой сковороде обжарить нарезанный лук. Добавить чеснок и мелконарезанное мясо. Обжарить несколько минут. Добавить тертую морковь и специи, обжарить.
- Всыпать обжаренную крупу, залить одним литром кипятка. Готовить под крышкой до испарения жидкости.
- Подавать с зеленью.
Очень оригинальный ужин получается из простых макарон, как их сделать в сковороде с плавленым сыром – читайте здесь.