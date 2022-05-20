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СЕГОДНЯ Еда

Обжарьте гречку с пшеном, добавьте морковь и мясо – получится отличный бюджетный ужин

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 мая, 17:15
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Мясо можно заменить куриным филе или даже любимыми субпродуктами. Сначала вся крупа обжаривается не небольшом количестве растительного масла
Гречка с мясом
Гречка с мясом / Фото: Depositphotos

Бюджетно – совсем не значит, что это будет невкусно или несытно. Например, такие простые куриные голени можно превратить в ресторанное блюдо.

И есть предположение, что гречку с пшеном мало кто готовил. Как показывает этот рецепт, очень зря. Крупа получится сочной и не только за счет мяса, лука и морковь, а за счет принципа приготовления.

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Ужин тушится под крышкой, при желании к воде добавьте немного сметаны.

Оригинальный рецепт с канала Strana_Kulinarii.

Гречка с пшеном и мясом

Гречка с пшеном и мясом
Гречка с пшеном и мясом

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Ингредиенты:

  • по 1 ст. гречки и пшена;
  • луковица;
  • 2 шт. моркови;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 200 г мяса;
  • соль, перец, специи, зелень.

И еще один рецепт бюджетного ужина – картофельных лодочек – нужно обязательно попробовать.

Как приготовить:

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  1. Гречку и пшено промыть, высыпать на сковороду. Обжарить на растительном масле в течение 10 минут.
  2. В другой сковороде обжарить нарезанный лук. Добавить чеснок и мелконарезанное мясо. Обжарить несколько минут. Добавить тертую морковь и специи, обжарить.
  3. Всыпать обжаренную крупу, залить одним литром кипятка. Готовить под крышкой до испарения жидкости.
  4. Подавать с зеленью.

Очень оригинальный ужин получается из простых макарон, как их сделать в сковороде с плавленым сыром – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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