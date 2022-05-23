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Очень ленивые пельмени – рецепт для сковороды

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 мая, 10:20
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Формируются в виде рулетиков, затем обжариваются на смеси сливочного и растительного масла. По желанию можно протушить с морковью и сметаной
Рецепт ленивых пельменей на сковороде
Рецепт ленивых пельменей на сковороде / Фото: Инстаграм

Готовить быстро и при этом вкусно – очень даже возможно. Обязательно попробуйте ленивый лагман, ним можно накормить даже большую семью.

Эти пельмени будут формироваться в виде рулетиков, можно представить, сколько времени вы сэкономите на лепке.

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Потом нарезанные ленивые пельмени обжарятся и немного потушатся. К воде добавьте сметану и тертую морковь. Также ленивые пельмени можно сделать на будущее и заморозить.

Alina FooDee взяла мясо и пропустила через мясорубку, конечно, можно использовать готовый фарш.

Ленивые пельмени на сковороде

Ленивые пельмени на сковороде
Ленивые пельмени на сковороде / Фото: Alina FooDee

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Ингредиенты:

  • вода теплая – 100 г;
  • яйцо;
  • мука – 200 г;
  • соль – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • мясо для фарша – 500 г;
  • лук – 150-200 г;
  • вода ледяная – 100 г;
  • соль, перец;
  • сливочное масло и растительное масло;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • черный перец – несколько горошин.

Как приготовить:

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  1. В муку добавить соль, яйцо и теплую воду, замесить мягкое, податливое тесто.
  2. Для фарша перемолоть на мясорубке мясо, лук. Добавить соль, специи и холодную воду.
  3. Тесто раскатать в прямоугольник, выложить фарш по всей площади теста, не доходя до края на 3-4 см. Свернуть в рулет. Нарезать на отдельные кусочки.
  4. Обжарить рулетики на смеси растительного и сливочного масел с обеих сторон. Залить водой, не доходя до края рулетиков, добавить лавровый лист и черный перец горошком, накрыть крышкой и проварить около 20 минут.

Смотрите в видео, как действительно просто готовит эти пельмени автор рецепта.

Рецепт сочных ленивых вареников найдете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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