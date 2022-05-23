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Очень мягкая творожная запеканка "Всего по 3" – обязательно приготовьте на завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 мая, 07:01
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По три столовых ложки сахара, муки, изюма, сметаны и манки. Цедру лимона и ванильный сахар добавляйте по вкусу
Запеканка "Всего по 3"
Запеканка "Всего по 3" / Фото: Depositphotos

Запеканки бывают очень разными, для многих даже неожиданными. Например, с вермишелью, такими больше 30 лет тому назад кормили в детских садах и школах, если вдруг кто-то не знает.

Фудблогер Alina FooDee предлагает классический вариант творожной запеканки, но с несколько необычным подходом к приготовлению.

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Белки взбиваются отдельно и вмешиваются в практически готовую для запекания творожную массу. Запеканку лучше есть очень теплой, так она максимально сочная и нежная.

Творожная запеканка "Всего по 3"

Творожная запеканка "Всего по 3"
Творожная запеканка "Всего по 3" / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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  • творог – 600 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • щепотка соли;
  • сахар, манка, мука, изюм, сметана – по 3 ст. л.;
  • цедра лимона, ванильный сахар.

К ужину очень даже подойдет картофельная запеканка с моцареллой или другим сыром, обязательно попробуйте.

Как приготовить:

  1. Залить изюм кипятком и оставить на 5-10 минут. Слить воду и просушить бумажными полотенцами.
  2. Разделить яйца на белки и желтки. К творогу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки. Перебить блендером в течение 5 минут до полной однородности.
  3. Добавить изюм, перемешать. Добавить цедру лимона.
  4. Белки взбить до пышности и смешать с творожной массой.
  5. Смазать форму сливочным маслом. Переложить в форму. Запекать 30-45 минут при 180 градусах.

Как готовит эту запеканку автор рецепта – смотрите в видео.

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Ранее мы предлагали приготовить запеканку с индейкой и рисом, она не навредит фигуре.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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