Очень мягкая творожная запеканка "Всего по 3" – обязательно приготовьте на завтрак

По три столовых ложки сахара, муки, изюма, сметаны и манки. Цедру лимона и ванильный сахар добавляйте по вкусу

Запеканка "Всего по 3" / Фото: Depositphotos

Запеканки бывают очень разными, для многих даже неожиданными. Например, с вермишелью, такими больше 30 лет тому назад кормили в детских садах и школах, если вдруг кто-то не знает.

Фудблогер Alina FooDee предлагает классический вариант творожной запеканки, но с несколько необычным подходом к приготовлению.

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Белки взбиваются отдельно и вмешиваются в практически готовую для запекания творожную массу. Запеканку лучше есть очень теплой, так она максимально сочная и нежная.

Творожная запеканка "Всего по 3"

Творожная запеканка "Всего по 3" / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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творог – 600 г;

яйца – 3 шт.;

щепотка соли;

сахар, манка, мука, изюм, сметана – по 3 ст. л.;

цедра лимона, ванильный сахар.

К ужину очень даже подойдет картофельная запеканка с моцареллой или другим сыром, обязательно попробуйте.

Как приготовить:

Залить изюм кипятком и оставить на 5-10 минут. Слить воду и просушить бумажными полотенцами. Разделить яйца на белки и желтки. К творогу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки. Перебить блендером в течение 5 минут до полной однородности. Добавить изюм, перемешать. Добавить цедру лимона. Белки взбить до пышности и смешать с творожной массой. Смазать форму сливочным маслом. Переложить в форму. Запекать 30-45 минут при 180 градусах.

Как готовит эту запеканку автор рецепта – смотрите в видео.

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