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Очень нежные японские блины дораяки – в чем их особенность и как приготовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 мая, 07:02
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Тесто на сковороду нужно наливать мерным стаканчиком, чтобы дораяки были одинакового размера. Все это, чтобы потом скрепить их любимым кремом
Как приготовить японские блины дораяки
Как приготовить японские блины дораяки / Фото: www.justonecookbook.com

Оригинальные омлеты, оладьи, как суфле, и блины с начинкой дораяки – это только малая часть среди огромного разнообразия японских завтраков.

"Дора" с японского означает гонг, и, правда, эти блины на него похожи. По легенде, их придумал самурай Бэнкей, и сначала они были без начинки.

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Двойными с начинкой из красной фасоли, они стали в 1914 году. К фасоли привязываться необязательно, берите что-то свое любимое.

Начинка может быть из творога или с шоколадной пастой. Тесто для этих блинов особенно нежное, с добавлением меда, называется кастелла. Хотя приготовить его достаточно просто.

На канале LudaEasyCook Позитивная Кухня называют правила жарки дораяки. Готовить их нужно на минимальном количестве растительного масла, время от времени смазывая сковороду.

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Японские блины дораяки

Японские блины дораяки
Японские блины дораяки

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 120 г;
  • мед – 30 г;
  • молоко – 80 мл;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • экстракт ванили или ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • щепотка соли;
  • мука – 180 г.

Если захотите дораяки с шоколадной пастой, то ее можно легко приготовить дома. Бюджетный рецепт читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Разбить яйца, добавить соль и сахар, перемешать. Добавить ванилин или ваниль, мед.
  2. Просеять муку с разрыхлителем к яйцам. Тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Тесто получится, как густая сметана. Если тесто будет слишком густым, добавьте немного теплого молока. Оставить на 15 минут.
  3. Сковороду слегка смазать растительным масло, излишки масла убрать салфеткой.
  4. Набирать тесто мерным стаканчиком и выливать на сковороду. Жарить до тех пор, когда на поверхности образуются пузырьки и начнут лопаться, быстро перевернуть на другую сторону.
  5. Дать немного остыть и соединить кремом или шоколадной пастой.

Подробней о блинах дораяки смотрите ниже.

Японцы обожают на завтрак красочный омлет тамагояки, для него нужно немного овощей.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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