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Очень полезный овсяный хлеб – мука, что понятно, не понадобится

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 мая, 12:00
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Долгого вымешивания и расстойки теста тоже не будет. Автор рецепта предлагает добавить в тесто измельченные грецкие орехи
Простой рецепт хлеба из овсянки
Простой рецепт хлеба из овсянки / Фото: freepik.com

Овсяные хлопья очень хороши и в диетических десертах, рецепт батончиков с яблоками и медом мы публиковали.

Итак, если стоит задача немного похудеть и сэкономить муку, возьмите овсяные хлопья, немного натурального йогурта, несколько яиц и сделайте этот хлеб.

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На канале Вкусные рецепты кухни предлагают дополнить список ингредиентов грецкими орехами, с ними все-таки будет вкуснее.

Овсяный хлеб без муки

Овсяный хлеб без муки
Овсяный хлеб без муки

Ингредиенты:

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  • 3 стакана овсянки;
  • 2 яйца;
  • 1,5 стакана йогурта;
  • 2 ч. л. соли;
  • 1 стакан грецких орехов;
  • 1 пакетик разрыхлителя.

Как приготовить:

  1. Хлопья смешать с яйцами. Добавить соль, разрыхлитель и йогурт. Тщательно перемешать.
  2. Вмешать измельченные грецкие орехи.
  3. Выложить массу в застеленную форму, разровнять ложкой.
  4. Выпекать 35-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Детали замешивания овсяного хлеба без муки смотрите в видео.

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Как быстро испечь хлеб из кукурузной муки – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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