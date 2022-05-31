Очень полезный овсяный хлеб – мука, что понятно, не понадобится

Овсяные хлопья очень хороши и в диетических десертах, рецепт батончиков с яблоками и медом мы публиковали.
Итак, если стоит задача немного похудеть и сэкономить муку, возьмите овсяные хлопья, немного натурального йогурта, несколько яиц и сделайте этот хлеб.
На канале Вкусные рецепты кухни предлагают дополнить список ингредиентов грецкими орехами, с ними все-таки будет вкуснее.
Овсяный хлеб без муки
Ингредиенты:
- 3 стакана овсянки;
- 2 яйца;
- 1,5 стакана йогурта;
- 2 ч. л. соли;
- 1 стакан грецких орехов;
- 1 пакетик разрыхлителя.
Как приготовить:
- Хлопья смешать с яйцами. Добавить соль, разрыхлитель и йогурт. Тщательно перемешать.
- Вмешать измельченные грецкие орехи.
- Выложить массу в застеленную форму, разровнять ложкой.
- Выпекать 35-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Детали замешивания овсяного хлеба без муки смотрите в видео.
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