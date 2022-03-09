Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Без молока и яиц

Ужин за полчаса

Домашний хлеб

Постные блюда

Как хранить грудное молоко

Продукты длительного хранения
СЕГОДНЯ Еда

Оладьи без яиц на завтрак – тесто замешивается на кефире

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 07:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кефир перед замешиванием теста нужно слегка подогреть. Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде на среднем огне
Оладьи без яиц
Оладьи без яиц / Фото: Unsplash

Если в холодильнике не оказалось необходимого для выпечки ингредиента, в нашем случае яиц, это не значит, что ничего не получится.

Сегодня классные десерты можно сделать не только без яиц, но и без муки.

Реклама

Эти оладьи замешиваются на теплом кефире, муку нужно предварительно просеять.

Рецепт со страницы dana3012.

Оладьи без яиц

Оладьи без яиц
Оладьи без яиц / Фото: Инстаграм

Реклама

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл;
  • сода – 1 ч. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • мука – 200 г;
  • сахар – 1 ст. л.

И еще один вариант завтрака – морковные оладьи – найдете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Кефир немного нагреть, добавить соду, перевешать.
  2. Добавить остальные ингредиенты и перемешать до однородности.
  3. Жарить оладьи на разогретой сковороде, на среднем огне до золотистого цвета.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять