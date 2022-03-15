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Оладьи, как суфле – как приготовить популярный японский завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 марта, 07:02
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Такая текстура достигается отдельным взбиванием белков с сахаром и ванилином. Отсаживать тесто на сковороду желательно с помощью кондитерского мешка
Оладьи, как суфле
Оладьи, как суфле / Фото: Qiong Cooking

Оладьи могут быть разными, их можно нажарить без присутствия яиц в тесте.

Мимо этих оладий пройти невозможно, они невероятно красивые и, без преувеличения, похожи на облако.

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Дело в том, что белки взбиваются с сахаром отдельно, потом безе частями вмешивается в смесь из муки и желтков.

Если нет кондитерского мешка, его можно сделать из плотного пакета.

Рецепт японского канала Qiong Cooking предусмотрен на 4-5 штук, попробуйте удвоить количество ингредиентов, чтобы получить больше оладий.

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Оладьи, как суфле

Ингредиенты:

  • 2 шт. яйца;
  • 4 ч. л. молока;
  • 4 ст. л. универсальной муки;
  • ванильный сахар;
  • 2 ст. л. сахара.

Здесь узнаете, как в Польше готовят оладьи, для нужны яблоки.

Как приготовить:

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  1. Желтки смешать с молоком. Добавить просеянную муку и хорошо перемешать.
  2. Белки взбить с сахаром и ванилином до пиков и соединить третью часть с мучной смесью, перемешать.
  3. Добавить остальную смесь из белков и перемешать.
  4. Жарить на антипригарной сковороде с каплей растительного масла. Отсаживать тесто с помощью кондитерского мешка.
  5. Добавить в сковороду несколько чайных ложек воды и жарить под крышкой около 5 минут. Аккуратно перевернуть и жарить с другой стороны.

Как отсаживать тесто на сковороду – смотрите в ролике.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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