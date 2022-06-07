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Оладьи в стиле пицца – подойдет практически все, что есть в холодильнике

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 июня, 07:01
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В нашем случае – это ветчина, немного твердого сыра, зелень и оливки опционно. Оладьи замешиваются на кефире
Оладьи в стиле пицца на завтрак
Оладьи в стиле пицца на завтрак / Фото: instagram.com/lyudov_pp/

Как и для пиццы-бутербродов, в оладьи в ее стиле можно добавлять все, что вы любите, или практически все, что лежит в холодильнике.

То есть ветчину можно заменить колбасой или отварным мясом, вместо твердого сыра взять шампиньоны, а от оливок вовсе отказаться.

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Сначала соединяются все дополнительные ингредиенты, потом к ним добавляются кефир, яйца и мука.

Рецепт с канала Вкусная минутка.

Оладьи в стиле пицца

Оладьи в стиле пицца
Оладьи в стиле пицца / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

  • кефир – 350 мл;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • мука – 260-280 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • ветчина – 100 г;
  • твердый сыр – 80 г;
  • оливки – 8-10 шт. (опционно);
  • помидор – 1 шт.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • петрушка, соль.

Как приготовить:

  1. Сыр натереть, оливки и зелень нарезать, помидоры и ветчину нарезать кубиками. Соединить, вбить яйца и перемешать. Посолить по вкусу.
  2. Влить кефир, добавить соду, сметану и перемешать. Просеять муку и замесить тесто ложкой.
  3. Жарить на хорошо разогретом масле до готовности.

Все секреты и рецепт кабачковых оладий с зеленью читайте здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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