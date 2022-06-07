Оладьи в стиле пицца – подойдет практически все, что есть в холодильнике

В нашем случае – это ветчина, немного твердого сыра, зелень и оливки опционно. Оладьи замешиваются на кефире

Оладьи в стиле пицца на завтрак / Фото: instagram.com/lyudov_pp/

Как и для пиццы-бутербродов, в оладьи в ее стиле можно добавлять все, что вы любите, или практически все, что лежит в холодильнике.

То есть ветчину можно заменить колбасой или отварным мясом, вместо твердого сыра взять шампиньоны, а от оливок вовсе отказаться.

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Сначала соединяются все дополнительные ингредиенты, потом к ним добавляются кефир, яйца и мука.

Рецепт с канала Вкусная минутка.

Оладьи в стиле пицца

Оладьи в стиле пицца / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

кефир – 350 мл;

сметана – 2 ст. л.;

мука – 260-280 г;

яйца – 2 шт.;

ветчина – 100 г;

твердый сыр – 80 г;

оливки – 8-10 шт. (опционно);

помидор – 1 шт.;

сода – 0,5 ч. л.;

петрушка, соль.

Как приготовить:

Сыр натереть, оливки и зелень нарезать, помидоры и ветчину нарезать кубиками. Соединить, вбить яйца и перемешать. Посолить по вкусу. Влить кефир, добавить соду, сметану и перемешать. Просеять муку и замесить тесто ложкой. Жарить на хорошо разогретом масле до готовности.

Все секреты и рецепт кабачковых оладий с зеленью читайте здесь.