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Как хранить оливковое масло, чтобы оно не прогоркло и было вкусным 18 месяцев

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
16 сентября, 16:24
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Лучшая тара для оливкового масла – стеклянная или фарфоровая с плотной крышкой. Не стоит оставлять его под прямыми солнечными лучами. Хранить оливковое масло в холодильнике – неправильно
Как правильно хранить оливковое масло
Как правильно хранить оливковое масло / Фото: freepik.com

Для жарки подходит рафинированное оливковое масло, для салатов и закусок – любое оливковое масло. Продукт уверенно "засел" на наших столах, многие отказались от подсолнечного в пользу оливкового. Сегодня это масло недешевое, поэтому очень хочется, чтобы оно было нормальным все положенные ему 18 месяцев. Как его сохранить и куда поставить на вашей кухне, чтобы оно не испортилось, ниже.

В какой таре лучше хранить оливковое масло

Оливковое масло нужно хранить в стеклянной посуде
Оливковое масло нужно хранить в стеклянной посуде / Фото: freepik.com

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Начнем с того, что не нужно покупать его в пластиковой таре, такая тоже продается. Да, вы выигрываете в цене, но даже сам производитель настоятельно рекомендует – только в стекле и только в темном стекле.

Если вы уже купили масло в пластике, то его нужно перелить в стеклянную тару с плотно закрывающейся крышкой.

Кувшин нужно тщательно промыть, желательно смесью соды и сухой горчицы – моющие средства могут оставить запах.

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Затем посуду для масла нужно хорошо высушить и перелить его туда. Теперь масло будет хранить свой аромат, вкус и полезные качества до года.

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Опасные солнечные лучи и тепло

Оливковое масло нельзя держать под прямыми солнечными лучами
Оливковое масло нельзя держать под прямыми солнечными лучами / Фото: pexels.com

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Да, оливковое масло не любит их, не зря же его продают в темных или жестяных бутылках. Под действием солнца оно может окислиться.

Храните оливковое масло в шкафу, где сухо и нет влажности. Лучшая температура хранения – 20 градусов, то есть комнатная температура.

Когда вы воспользовались маслом, то сразу же прячьте в шкаф, не оставляйте возле плиты. Резких перепадов температур оно тоже не потерпит.

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Оливковое масло и холодильник

Никогда не храните оливковое масло в холодильнике
Никогда не храните оливковое масло в холодильнике / Фото: Depositphotos

Это две несовместимые вещи. В холодильнике масло загустеет, приобретет белый оттенок. Говорить о том, что оно опасно, неправильно. А вот вкус и запах испортится однозначно.

Итак, хранить оливковое масло нужно только в стеклянной или фарфоровой посуде с плотной крышкой. В закрытом от солнечного света и влаги месте и не подвергать оливковое масло резким перепадам температур.

Здесь узнаете, как подольше сохранить домашнее и фермерское молоко.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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