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Омлет, как в детском саду – рецепт и три секрета его пышности

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 апреля, 07:05
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Очень важны пропорции яиц и молока, взбивание будущего омлета венчиком и высота бортов формы для запекания
Рецепт омлета, как в детском саду
Рецепт омлета, как в детском саду / Фото: instagram.com/shhh_kitchen

Мы знаем минимум с десяток рецептов омлетов с конкретными правилами приготовления и подачи. Например, в Дании его готовят с беконом и обязательно подают с черным хлебом. Такой себе достаточно плотный завтрак.

Пышный и воздушный омлет мы любим из детства. Он запекается, подавать его можно с овощным салатом.

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Секреты идеального и пышного омлета следующие: на одно яйцо – 50-55 миллилитров молока. Взбалтывать смесь нужно венчиком, а форма для запекания должна быть с высокими бортами.

Рецепт нашли на канале Еда на любой Вкус.

Омлет, как в детском саду

Омлет, как в детском саду
Омлет, как в детском саду / Фото: Еда на любой Вкус

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Ингредиенты:

  • яйцо – 6 шт.;
  • молоко – 300 мл,
  • сливочное масло – 20 г;
  • соль.

Как любят готовить омлет в Денвере и о его особенностях – читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Разогреть духовку до 190 градусов.
  2. Яйца взбить с солью и молоком с помощью венчика.
  3. Форму смазать сливочным маслом, вылить смесь и готовить 30-40 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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