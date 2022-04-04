Омлет, как в детском саду – рецепт и три секрета его пышности

Мы знаем минимум с десяток рецептов омлетов с конкретными правилами приготовления и подачи. Например, в Дании его готовят с беконом и обязательно подают с черным хлебом. Такой себе достаточно плотный завтрак.
Пышный и воздушный омлет мы любим из детства. Он запекается, подавать его можно с овощным салатом.
Секреты идеального и пышного омлета следующие: на одно яйцо – 50-55 миллилитров молока. Взбалтывать смесь нужно венчиком, а форма для запекания должна быть с высокими бортами.
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Рецепт нашли на канале Еда на любой Вкус.
Омлет, как в детском саду
Ингредиенты:
- яйцо – 6 шт.;
- молоко – 300 мл,
- сливочное масло – 20 г;
- соль.
Как любят готовить омлет в Денвере и о его особенностях – читайте здесь.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 190 градусов.
- Яйца взбить с солью и молоком с помощью венчика.
- Форму смазать сливочным маслом, вылить смесь и готовить 30-40 минут.