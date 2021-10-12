Омлет принца Чарльза и любимый в Британии кофе с инжиром – идеи для завтрака

Говорят, этот омлет принц Чарльз предпочитает ко второму завтраку. Он любит, чтобы в еде присутствовал местный сыр, но за неимением их разнообразия у нас можно использовать свой любимый мягкий и твердый. Главное – это свежий шпинат и жирные сливки. Количество ингредиентов для омлета, согласно официальной странице Кларенс-хауса в Instagram. Если захочется что-то немного видоизменить – это приветствуется.
Что касается кофе с инжиром, то в Британии его обожают за невероятный аромат и неожиданный вкус. Да, немного необычно, но это прекрасная добавка к кофе. Лучше, когда инжир свежий, его нужно будет обжарить, и это длительный процесс.
Омлет принца Чарльза
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Ингредиенты:
- шпинат – 100 г;
- помидоры черри;
- мягкий сыр – 35 г;
- яйцо – 1 шт.;
- жирные сливки – 80 мл;
- твердый сыр – 15 г;
- листья базилика, сливочное масло;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать шпинатом и положить четвертинки помидоров черри. В центре формы должно остаться место.
- Разложить мягкий сыр среди помидоров, а затем добавить измельченные листья базилика. Приправить солью и перцем. Разбить яйцо в центре, посолить, поперчить. Полить сливками.
- Сверху посыпать тертым твердым сыром и запекать 10-15 минут при 180 градусах.
- Перед подачей омлет должен немного остыть.
Кофе с инжиром
Ингредиенты:
- свежий инжир -1-2 шт.;
- кофейные зерна колумбийские или индийские – 100 г;
- сахар – по вкусу.
Как приготовить:
- Инжир промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками и обжарить на медленном огне в течение двух часов, постоянно помешивая.
- Когда инжир начнет хрустеть, он готов. Его нужно остудить.
- Смешать с зернами и перемолоть.
- Заварить или сварить кофе вашим способом.
Если инжир в виде сухофрукта (2-3 шт.), его нужно нарезать, обжарить 15 минут на медленном огне. Смешать с молотым кофе и сварить в джезве.
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