Омлет в духовке к завтраку – рецепты с колбасой, сыром и овощами

За счет того, что эти омлеты выпекаются, на выходе они получаются воздушными и сочными. Вместо колбасы можно взять ветчину или бекон, а сыр сверху обеспечит золотистую корочку

Рецепты омлетов в духовке / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/

Приготовить омлет в духовке – это чуть больше по времени, чем пожарить на сковороде. Но это все мелочь, ведь таким образом мы получаем воздушный омлет. Его можно сделать с сыром, овощами, колбасой или со всем этим вместе. То есть, вариантов улучшить и усилить по сытости омлет существует немало. В общем, выбирайте подходящий вам рецепт и приятного аппетита.

Омлет с овощами и сыром

Яйца для омлета нужно взбивать до однородности, а не до появления пены / Фото: instagram.com/sashka.cookie/

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Ингредиенты

лаваш – 200 г;

яйца – 4 шт.;

молоко – 100 мл;

помидор, перец болгарский;

моцарелла – по вкусу;

специи, зелень – по вкусу.

Способ приготовления

Лаваш нарезать на полоски, немного обжарить на растительном масле. Помидор, перец нарезать, добавить к лавашу. Выложить в смазанную маслом форму. Яйца взбить с молоком, посолить, поперчить. Залить лаваш с овощами смесью из яиц. Натереть сыр и присыпать омлет. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.

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Омлет с сыром и колбасой

Омлет с сыром и колбасой / Фото: instagram.com/shumakovairyna/

Ингредиенты

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яйца – 6 шт.;

молоко – 100 мл;

сыр твердый – 50 г;

колбаса или ветчина – 70 г;

соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления

Яйца перемешать с молоком, не взбивать. Добавить специи. Форму смазать сливочным маслом. Вылить смесь в форму, заполнив ее на 2/3, так как омлет будет подниматься. Добавить нарезанную колбасу, сверху притрусить тертым сыром. Выпекать при температуре 190-200 градусов в режиме верх-низ 20-25 минут.

Омлет-суфле с пармезаном (или с другим сыром)

Омлет-суфле с сыром / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Ингредиенты

яйца – 4 шт.;

сметана – 100 г;

пармезан тертый – 50 г;

сливочное масло – 20 г;

соль – щепотка;

черный перец – по вкусу;

мускатный орех – на кончике ножа.

Способ приготовления⠀

Яйца взбить миксером вместе со сметаной, тертым пармезаном, размягченным сливочным маслом и приправами. Залить смесь в смазанную маслом форму и запечь в разогретой до 200 градусов духовке до полной готовности (около 25-35 минут).

Пять рецептов нежных запеканок из яиц собраны здесь.