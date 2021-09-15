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Омлет в духовке к завтраку – рецепты с колбасой, сыром и овощами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 сентября, 07:01
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За счет того, что эти омлеты выпекаются, на выходе они получаются воздушными и сочными. Вместо колбасы можно взять ветчину или бекон, а сыр сверху обеспечит золотистую корочку
Рецепты омлетов в духовке
Рецепты омлетов в духовке / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/

Приготовить омлет в духовке – это чуть больше по времени, чем пожарить на сковороде. Но это все мелочь, ведь таким образом мы получаем воздушный омлет. Его можно сделать с сыром, овощами, колбасой или со всем этим вместе. То есть, вариантов улучшить и усилить по сытости омлет существует немало. В общем, выбирайте подходящий вам рецепт и приятного аппетита.

Омлет с овощами и сыром

Яйца для омлета нужно взбивать до однородности, а не до появления пены
Яйца для омлета нужно взбивать до однородности, а не до появления пены / Фото: instagram.com/sashka.cookie/

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Ингредиенты

  • лаваш – 200 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • помидор, перец болгарский;
  • моцарелла – по вкусу;
  • специи, зелень – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Лаваш нарезать на полоски, немного обжарить на растительном масле.
  2. Помидор, перец нарезать, добавить к лавашу. Выложить в смазанную маслом форму.
  3. Яйца взбить с молоком, посолить, поперчить. Залить лаваш с овощами смесью из яиц.
  4. Натереть сыр и присыпать омлет.
  5. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.

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Омлет с сыром и колбасой

Омлет с сыром и колбасой
Омлет с сыром и колбасой / Фото: instagram.com/shumakovairyna/

Ингредиенты

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  • яйца – 6 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • сыр твердый – 50 г;
  • колбаса или ветчина – 70 г;
  • соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Яйца перемешать с молоком, не взбивать. Добавить специи.
  2. Форму смазать сливочным маслом.
  3. Вылить смесь в форму, заполнив ее на 2/3, так как омлет будет подниматься.
  4. Добавить нарезанную колбасу, сверху притрусить тертым сыром.
  5. Выпекать при температуре 190-200 градусов в режиме верх-низ 20-25 минут.

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Омлет-суфле с пармезаном (или с другим сыром)

Омлет-суфле с сыром
Омлет-суфле с сыром / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Ингредиенты

  • яйца – 4 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • пармезан тертый – 50 г;
  • сливочное масло – 20 г;
  • соль – щепотка;
  • черный перец – по вкусу;
  • мускатный орех – на кончике ножа.

Способ приготовления⠀

  1. Яйца взбить миксером вместе со сметаной, тертым пармезаном, размягченным сливочным маслом и приправами.
  2. Залить смесь в смазанную маслом форму и запечь в разогретой до 200 градусов духовке до полной готовности (около 25-35 минут).

Пять рецептов нежных запеканок из яиц собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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