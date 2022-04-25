Оранжевая овсянка на завтрак – простой рецепт каши с морковью

Овсянка варится на молоке с водой. Украинский фудблогер и автор каши использует растительное. Немного изменили рецепт и предлагаем взять коровье

Морковная овсянка на завтрак / Фото: fitfoodiefinds.com

Оказывается, овсянка с морковью – отличный симбиоз. Об огромном витаминном пудинге мы писали, теперь традиционная каша.

Морковь натирается на ваше усмотрение, то есть крупнее или мельче, и варится вместе с овсянкой.

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Изюм, орехи и сухофрукты добавляйте или перед самым окончанием варки, или уже при подаче.

Украинский фудблогер inna_levenets предлагает использовать растительное молоко, мы немного переиначили рецепт и предлагаем взять обычное.

Овсянка с морковью

Овсянка с морковью / Фото: instagram.com/inna_levenets/

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Ингредиенты на одну порцию:

100 г овсянки;

160 мл воды;

280 мл молока;

50 г тертой моркови;

1 ч. л. корицы;

2 ст. л. меда;

щепотку соли.

Для топпинга:

изюм, орехи, корица.

Здесь собраны рецепты запеченной овсянки, они подойдут тем, кто любит сладкие завтраки.

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Как приготовить:

В кастрюлю насыпать овсянку, тертую морковь, добавить соль, мед, корицу. Добавить молоко и воду. Варить на медленном огне до готовность овсянки. Подавать с изюмом, орехами, корицей.

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