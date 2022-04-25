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Оранжевая овсянка на завтрак – простой рецепт каши с морковью

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 апреля, 07:01
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Овсянка варится на молоке с водой. Украинский фудблогер и автор каши использует растительное. Немного изменили рецепт и предлагаем взять коровье
Морковная овсянка на завтрак
Морковная овсянка на завтрак / Фото: fitfoodiefinds.com

Оказывается, овсянка с морковью – отличный симбиоз. Об огромном витаминном пудинге мы писали, теперь традиционная каша.

Морковь натирается на ваше усмотрение, то есть крупнее или мельче, и варится вместе с овсянкой.

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Изюм, орехи и сухофрукты добавляйте или перед самым окончанием варки, или уже при подаче.

Украинский фудблогер inna_levenets предлагает использовать растительное молоко, мы немного переиначили рецепт и предлагаем взять обычное.

Овсянка с морковью

Овсянка с морковью
Овсянка с морковью / Фото: instagram.com/inna_levenets/

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Ингредиенты на одну порцию:

  • 100 г овсянки;
  • 160 мл воды;
  • 280 мл молока;
  • 50 г тертой моркови;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 2 ст. л. меда;
  • щепотку соли.

Для топпинга:

  • изюм, орехи, корица.

Здесь собраны рецепты запеченной овсянки, они подойдут тем, кто любит сладкие завтраки.

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Как приготовить:

  1. В кастрюлю насыпать овсянку, тертую морковь, добавить соль, мед, корицу.
  2. Добавить молоко и воду. Варить на медленном огне до готовность овсянки.
  3. Подавать с изюмом, орехами, корицей.

Как испечь любимое из детства овсяное печенье – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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