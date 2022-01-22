Ореховые рулетики к утреннему чаю – оценит вся семья

Любая выпечка, где есть орехи, обречена на успех. Мы рассказывали о завиванцах на дрожжевом тесте, теперь узнаем рецепт этих достаточно симпатичных рулетов.
Для теста не нужно молока или сливочного масла, поэтому оно не будет маслянистым и слишком жирным.
Судя по количеству ингредиентов в рецепте фудблогера narisovano, рулетиков получится немного. Есть предположение, что их стоит удвоить, потому что они получатся классными.
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Ореховые рулетики
Ингредиенты для теста:
- 245 г муки;
- 25 г крахмала;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1/3 ч. л. соли;
- 40 г сахара;
- 100 г теплой воды;
- 70 г подсолнечного масла.
Для начинки:
- 100 г грецких орехов;
- 50 г сахара;
- 0, 5 ч. л. корицы.
Рецепт сочной турецкой сладости на основе орехов и манки найдете здесь.
Как приготовить:
- Для начинки грецкие орехи измельчить в блендере (не в крошку), смешать с сахаром и корицей. Для теста смешать муку, крахмал, соль и разрыхлитель.
- Соединить воду, масло и сахар. Просеять мучную смесь и замесить мягкое тесто. Тесто завернуть в пленку и отправить в холодильник на 60 минут.
- Раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Удобно это делать на пергаменте. Распределить начинку по всей поверхности и плотно скрутить в рулет. Рулет нарезать на шайбочки.
- Противень застелить пергаментом, выложить шайбочки. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут.