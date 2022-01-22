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Ореховые рулетики к утреннему чаю – оценит вся семья

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 января, 09:05
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Тесто для них замешивается на муке с крахмалом, после замеса оно должно отдохнуть 50-60 минут. Грецкие орехи для начинки соединяются с сахаром и корицей
Рулеты с орехами
Рулеты с орехами / Фото: instagram.com/anulya_2305

Любая выпечка, где есть орехи, обречена на успех. Мы рассказывали о завиванцах на дрожжевом тесте, теперь узнаем рецепт этих достаточно симпатичных рулетов.

Для теста не нужно молока или сливочного масла, поэтому оно не будет маслянистым и слишком жирным.

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Судя по количеству ингредиентов в рецепте фудблогера narisovano, рулетиков получится немного. Есть предположение, что их стоит удвоить, потому что они получатся классными.

Ореховые рулетики

Ореховые рулетики
Ореховые рулетики / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты для теста:

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  • 245 г муки;
  • 25 г крахмала;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • 40 г сахара;
  • 100 г теплой воды;
  • 70 г подсолнечного масла.

Для начинки:

  • 100 г грецких орехов;
  • 50 г сахара;
  • 0, 5 ч. л. корицы.

Рецепт сочной турецкой сладости на основе орехов и манки найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Для начинки грецкие орехи измельчить в блендере (не в крошку), смешать с сахаром и корицей. Для теста смешать муку, крахмал, соль и разрыхлитель.
  2. Соединить воду, масло и сахар. Просеять мучную смесь и замесить мягкое тесто. Тесто завернуть в пленку и отправить в холодильник на 60 минут.
  3. Раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Удобно это делать на пергаменте. Распределить начинку по всей поверхности и плотно скрутить в рулет. Рулет нарезать на шайбочки.
  4. Противень застелить пергаментом, выложить шайбочки. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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