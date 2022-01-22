Ореховые рулетики к утреннему чаю – оценит вся семья

Тесто для них замешивается на муке с крахмалом, после замеса оно должно отдохнуть 50-60 минут. Грецкие орехи для начинки соединяются с сахаром и корицей

Рулеты с орехами / Фото: instagram.com/anulya_2305

Любая выпечка, где есть орехи, обречена на успех. Мы рассказывали о завиванцах на дрожжевом тесте, теперь узнаем рецепт этих достаточно симпатичных рулетов.

Для теста не нужно молока или сливочного масла, поэтому оно не будет маслянистым и слишком жирным.

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Судя по количеству ингредиентов в рецепте фудблогера narisovano, рулетиков получится немного. Есть предположение, что их стоит удвоить, потому что они получатся классными.

Ореховые рулетики

Ореховые рулетики / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты для теста:

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245 г муки;

25 г крахмала;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/3 ч. л. соли;

40 г сахара;

100 г теплой воды;

70 г подсолнечного масла.

Для начинки:

100 г грецких орехов;

50 г сахара;

0, 5 ч. л. корицы.

Рецепт сочной турецкой сладости на основе орехов и манки найдете здесь.

Как приготовить:

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