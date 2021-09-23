Как вкусно приготовить яйца – от просто вареных до яйца пашот

Если мы думаем, что приготовить яйца так же просто, как и вкусно пожарить картофель, то доля правды в этом огромная. Но почему иногда омлет не получается воздушным, вареные яйца трескаются и выливаются в кипяток, а яйцо пашот никак не получается. Все легко объяснить – мы упускаем важные мелочи и не соблюдаем элементарные правила. Мировые шеф-повара указали на наши главные ошибки в этом деле.
Вареные яйца
Главная неприятность, которая может случиться, – это треснувшие яйца. И неважно, хотели ли вы их сварить вкрутую или всмятку. Еще одно – это переваренные яйца или недоведенные до нужной кондиции. Чтобы этого не случилось, нужно запомнить:
- Нельзя варить яйца сразу же, как только вы достали их из холодильника. Они должны нагреться при комнатной температуре
- Обязательно добавляйте в воду соль
- Вода в кастрюле должна покрывать яйца минимум на 3 см
- Яйца нужно варить на медленном огне. При бурном кипении яйца треснут и переварятся
- Яйца в кипящую воду нужно класть с помощью ложки или шумовки. Яйца вкрутую можно начинать варить на медленном огне или в холодной воде. Варятся такие яйца 8-10 минут с момента закипания воды
- Чтобы получить яйца всмятку, то их нужно опустить в теплую воду и варить в сильно кипящей воде до 4 минут
Яйца пашот
Красивые яйца пашот требуют некоторой ловкости. Не у всех получается сварить его идеально с первого раза. Вот несколько рекомендаций по поводу этого блюда:
- Добавьте в воду несколько щепоток соли и несколько столовых ложек уксуса. Это ускорит процесс свертывания белка
- Каждое яйцо должно готовиться отдельно. Если вы забросите в кастрюлю несколько, то это снизит температуру воды. Яйца пашот у вас не получатся
- Готовить это блюдо нужно в течение 3-4 минут
- После того, как яйцо пашот сварится, его нужно аккуратно достать шумовкой и положить на бумажное полотенце, чтобы обсохло
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Жареные яйца
Чтобы получить идеальный глянцевый белок и плотный желток, важно знать:
- Жарить их нужно на среднем огне. На сильном белок может сильно зажариться по бокам
- Не разбивайте яйца прямо в сковороде. Вы можете нарушить целостность желтка. Лучше сделать это в миске, а потом аккуратно вылить на разогретую поверхность
- В конце приготовления сковороду можно накрыть крышкой на 30-40 секунд, чтобы желток немного уплотнился
- Вкуснее, когда яйца жарятся на сливочном масле
Болтунья
Недостаточно прожаренная, не такая воздушная, как хотелось, болтунья – это следствие многих технических ошибок. Например, мы готовим ее на сильном огне и заранее делаем микс из яиц, овощей или зелени. Вместо этого нужно запомнить:
- Добавьте около 2 ч. л. бульона во взбитые яйца. Когда вы будете готовить, вода начнет испарятся и сделает эту яичницу воздушной. Вместо воды можно добавить столько же молока или сливок
- Сыр и зелень для болтуньи нужно добавлять почти в конце приготовления. Эти продукты можно добавить и тогда, когда не убрали болтунью со сковороды, но огонь уже выключен
- Готовьте это блюдо на среднем огне, постоянно размешивая. Чем интенсивнее вы будете это делать, тем пышнее будет болтунья
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Омлет
Бывает, что вчера омлет отлично поднялся, а сегодня упал и превратился в несимпатичный коржик. Все потому, что вы, вероятно, перестарались. Вот рекомендации шеф-поваров:
- Не нужно взбивать яйца до образования пены. Правильно – это когда желток и белок стали однородными
- Овощи и мясо к омлету нужно добавлять, когда омлет уже схватился снизу, а сыр и зелень в конце приготовления
- Водянистые овощи, например, кабачки и помидоры рекомендуют обжарить перед тем, как добавлять к омлету
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