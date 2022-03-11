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Ошпарить соленые огурцы, измельчить и замесить тесто – рецепт быстрых пышек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 марта, 07:05
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Кипяток уничтожит ненужные запах и вкус огурцов, измельчить их нужно блендером. Яиц и кефира для пышек не нужно
Пышки на соленых огурцах
Пышки на соленых огурцах / Фото: instagram.com/cooking_mag

Мы все в той или иной степени любим соленые огурцы. Они хороши в супах, например, геркулесовом, это своего рода даже классика.

Но вот чтобы их использовать для замеса теста для пышек – это достаточно неожиданно.

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Как уверяет их автор Strana_Kulinarii, они получаются действительно вкусными.

Огурцы, как главные герои этого рецепта, не должны быть с резким вкусом и запахом.

После того, как огурцы попадут в кипяток, их нужно остудить.

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Пышки с солеными огурцами

Ингредиенты:

  • соленые огурцы – 12-15 шт.;
  • мука – 200-250 г;
  • вода – 80 мл;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • соль.

Рецепт сладких пышек таратушек, они замешиваются на кефире, найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Огурцы опустить в воду на 40 секунд, остудить. Измельчить блендером с водой.
  2. Добавить просеянную муку, разрыхлитель и соль. Замесить тесто.
  3. Сформировать пышки. В центре сделать несколько надрезов.
  4. Жарить на хорошо разогретом масле.

Весь процесс приготовления пышек смотрите здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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