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Особенности немецких яблочных оладий и простой рецепт на завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 июня, 07:01
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Тесто для них чуть гуще, чем привычное для оладий. Поэтому в сковороде его удобнее распределять с помощью лопатки
Как приготовить немецкие яблочные оладьи
Как приготовить немецкие яблочные оладьи / Фото: emmikochteinfach.de

Нужно сказать, что яблочные оладьи – не только один из любимых завтраков в Германии, еще их готовят в Польше.

Это яблочные немецкие оладьи, называются они аpfelpfannkuchen, бывают самых разных размеров и толщины.

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Очень часто их готовят в духовке. Для такого варианта яблоки нарезаются дольками.

В рецепте от emmikochteinfach.de оладьи жарятся на сковороде, поэтому лучше яблоки нарезать мелко. Белки взбиваются отдельно, а потом аккуратно вмешиваются в тесто.

Консистенция теста регулируется минеральной газированной водой.

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Немецкие яблочные оладьи

Немецкие яблочные оладьи
Немецкие яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • 400 г муки;
  • 400 мл молока;
  • 125 мл газированной минеральной воды;
  • 4 яйца;
  • 100 г сахара;
  • ванильный сахар;
  • щепотка соли;
  • 2-3 яблока.

Как приготовить:

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  1. Разделите четыре яйца на желтки и белки. Взбейте яичные белки ручным миксером до пиков.
  2. Затем добавьте к желткам муку, молоко, минеральную воду, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородной массы.
  3. Добавьте яичные белки в тесто, аккуратно перемешайте.
  4. Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками, добавьте в тесто. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 10 минут.
  5. Жарьте на хорошо разогретом растительном масле.

Если любите несладкие завтраки, то приготовьте оладьи из молодой капусты, здесь их рецепт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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