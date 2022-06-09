Особенности немецких яблочных оладий и простой рецепт на завтрак

Нужно сказать, что яблочные оладьи – не только один из любимых завтраков в Германии, еще их готовят в Польше.
Это яблочные немецкие оладьи, называются они аpfelpfannkuchen, бывают самых разных размеров и толщины.
Очень часто их готовят в духовке. Для такого варианта яблоки нарезаются дольками.
В рецепте от emmikochteinfach.de оладьи жарятся на сковороде, поэтому лучше яблоки нарезать мелко. Белки взбиваются отдельно, а потом аккуратно вмешиваются в тесто.
Консистенция теста регулируется минеральной газированной водой.
Немецкие яблочные оладьи
Ингредиенты:
- 400 г муки;
- 400 мл молока;
- 125 мл газированной минеральной воды;
- 4 яйца;
- 100 г сахара;
- ванильный сахар;
- щепотка соли;
- 2-3 яблока.
Как приготовить:
- Разделите четыре яйца на желтки и белки. Взбейте яичные белки ручным миксером до пиков.
- Затем добавьте к желткам муку, молоко, минеральную воду, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородной массы.
- Добавьте яичные белки в тесто, аккуратно перемешайте.
- Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками, добавьте в тесто. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 10 минут.
- Жарьте на хорошо разогретом растительном масле.
Если любите несладкие завтраки, то приготовьте оладьи из молодой капусты, здесь их рецепт.