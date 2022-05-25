Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис

Детский завтрак

Обед за 30 минут

Десерт без выпечки

Суп с крапивой

Ленивые пельмени

Маринуем редиску
СЕГОДНЯ Еда

Особенный рецепт любимой "Мимозы" – майонез не нужен

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 11:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все остальное – традиционные ингредиенты. Разве что автор рецепта рекомендует попробовать добавить в салат совсем немного твердого сыра
Салат "Мимоза", рецепт без майонеза
Салат "Мимоза", рецепт без майонеза / Фото: Depositphotos

"Мимоза" – недорогая классика, еще и вкусная. Как и салат из крабовых палочек, заправляется майонезом, домашним или магазинным.

Но даже такую простую "Мимозу" можно превратить в изысканный салат благодаря интересной заправке или соусу.

Реклама

В рецепте от Отдыхаем со вкусом!соус готовится на основе сметаны, горчицы и вареных желтков. Еще одна особенность – это твердый сыр и, возможно, оливки или каперсы для украшения.

"Мимоза" без майонеза

Салат "Мимоза" без майонеза
Салат "Мимоза" без майонеза / Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Реклама
  • рыбные консервы – 200 г;
  • картофель – 2-3 шт.;
  • морковь – 1-2 шт.;
  • лук или зеленый лук – 1 шт.;
  • яйца – 3-4 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • сметана – 100 г;
  • горчица французская – 1-2 ст. л.;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Картофель, морковь, яйца отварить до готовности. Желток и белок натереть отдельно. Лук мелко нарезать. Рыбу размять вилкой, масло немного слить.
  2. Для заправки соединить сметану, желтки и горчицу, добавить соль и черный перец по вкусу.
  3. На дно салатницы выложить рыбу. Смазать заправкой. Затем – лук, яичные белки, заправку.
  4. Выложить картофель, смазать заправкой, выложить морковь и снова смазать заправкой.
  5. Украсить тертым сыром или желтком и каперсами или оливками по желанию.

Подборку простых и легких овощных салатов найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Любите окрошку?
Рецепты
Секреты грузинской кухни
Цыпленок табака
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить кофе в рационе?
Узнать
Лайфхак недели
Домашнее миндальное молоко
Хакнуть
Секреты свежести
Как хранить лимоны?
Узнать
Подборка блюд
Что приготовить из кабачков
Рецепты
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять