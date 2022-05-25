Особенный рецепт любимой "Мимозы" – майонез не нужен

"Мимоза" – недорогая классика, еще и вкусная. Как и салат из крабовых палочек, заправляется майонезом, домашним или магазинным.
Но даже такую простую "Мимозу" можно превратить в изысканный салат благодаря интересной заправке или соусу.
В рецепте от Отдыхаем со вкусом!соус готовится на основе сметаны, горчицы и вареных желтков. Еще одна особенность – это твердый сыр и, возможно, оливки или каперсы для украшения.
"Мимоза" без майонеза
Ингредиенты:
- рыбные консервы – 200 г;
- картофель – 2-3 шт.;
- морковь – 1-2 шт.;
- лук или зеленый лук – 1 шт.;
- яйца – 3-4 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- сметана – 100 г;
- горчица французская – 1-2 ст. л.;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Картофель, морковь, яйца отварить до готовности. Желток и белок натереть отдельно. Лук мелко нарезать. Рыбу размять вилкой, масло немного слить.
- Для заправки соединить сметану, желтки и горчицу, добавить соль и черный перец по вкусу.
- На дно салатницы выложить рыбу. Смазать заправкой. Затем – лук, яичные белки, заправку.
- Выложить картофель, смазать заправкой, выложить морковь и снова смазать заправкой.
- Украсить тертым сыром или желтком и каперсами или оливками по желанию.
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