Особенный рецепт любимой "Мимозы" – майонез не нужен

Все остальное – традиционные ингредиенты. Разве что автор рецепта рекомендует попробовать добавить в салат совсем немного твердого сыра

Салат "Мимоза", рецепт без майонеза / Фото: Depositphotos

"Мимоза" – недорогая классика, еще и вкусная. Как и салат из крабовых палочек, заправляется майонезом, домашним или магазинным.

Но даже такую простую "Мимозу" можно превратить в изысканный салат благодаря интересной заправке или соусу.

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В рецепте от Отдыхаем со вкусом!соус готовится на основе сметаны, горчицы и вареных желтков. Еще одна особенность – это твердый сыр и, возможно, оливки или каперсы для украшения.

"Мимоза" без майонеза

Салат "Мимоза" без майонеза / Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

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рыбные консервы – 200 г;

картофель – 2-3 шт.;

морковь – 1-2 шт.;

лук или зеленый лук – 1 шт.;

яйца – 3-4 шт.;

твердый сыр – 100 г;

сметана – 100 г;

горчица французская – 1-2 ст. л.;

соль, перец.

Как приготовить:

Картофель, морковь, яйца отварить до готовности. Желток и белок натереть отдельно. Лук мелко нарезать. Рыбу размять вилкой, масло немного слить. Для заправки соединить сметану, желтки и горчицу, добавить соль и черный перец по вкусу. На дно салатницы выложить рыбу. Смазать заправкой. Затем – лук, яичные белки, заправку. Выложить картофель, смазать заправкой, выложить морковь и снова смазать заправкой. Украсить тертым сыром или желтком и каперсами или оливками по желанию.

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