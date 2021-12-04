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Отбивная тонкацу или как японцы любят готовить и подавать свинину

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 декабря, 14:30
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Подается с одноименным и очень насыщенным соусом, рецепт которого тоже найдете ниже. Все остальное – это привычная для нас свинина, обжаренная в крупных панировочных сухарях на растительном масле
Отбивная тонкацу - рецепт
Отбивная тонкацу - рецепт / Фото: instagram.com/lovemynihon/

Если вы были до последнего убеждены, что свинину, а именно – разные вариации отбивных, – едят везде, только не в Японии, то пора узнать о тонкацу. В 19-ом веке, с началом моды на все европейское, японцы научились жарить свинину.

Их отбивные панируются в специальных сухарях, они больше похожи на крупные хлопья. Подобные сухари легко можно приготовить в домашних условиях. Как это сделать – ниже.

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Подается тонкацу с тонко нашинкованной свежей капустой, пропаренным рисом.

В рецепте от herringinfurs.blogspot.com также есть детальное описание приготовления одноименного соуса к этой отбивной.

Отбивная тонкацу – рецепт

Отбивная тонкацу – рецепт
Отбивная тонкацу – рецепт / Фото: instagram.com/yu_1.nishino/

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Ингредиенты:

  • 4 небольших свиных отбивных;
  • 1/2 стакана муки;
  • 1 большое яйцо;
  • 1 стакан панировочных сухарей;
  • растительное масло для жарки;
  • 1/4 небольшого кочана капусты.

Для соуса:

  • 1/4 стакана кетчупа;
  • 2 ст. л. вустерского соуса;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • молотый черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Для сухарей у 4 больших ломтиков белого хлеба (свежего, но не влажного) срезать корочку. Нарезать кубиками и перемолоть несколько секунд. Выложить хлебные крошки на противень. Поставить в разогретую до 150 градусов духовку на 5 минут. Достать, перемешать и вернуть в духовку еще на 5 минут. Сухари должны просто подсушиться. Остудить.
  2. Свинину отбить, посолить и поперчить.
  3. Капусту очень тонко нашинковать. Положить в миску с очень холодной водой. Это размягчает капусту и делает ее вкус менее резким.
  4. Смешать все ингредиенты для соуса, слегка взбить вилкой.
  5. На одну плоскую тарелку высыпать муку, на другую – панировочные сухари. В более глубокой тарелке слегка взбить вилкой яйцо со щепоткой соли и 1 ст. л. воды.
  6. Обвалять отбивную в муке, обмакнуть во взбитом яйце, обвалять в сухарях и руками прижать панировку к мясу.
  7. В сковороде разогреть на средне-сильном огне растительное масло. Обжарить отбивные примерно по две минуты с каждой стороны.
  8. Выложить отбивные на бумажные полотенца.
  9. Подавать с соусом тонкацу, тонко нашинкованной капустой и рисом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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