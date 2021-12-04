Отбивная тонкацу или как японцы любят готовить и подавать свинину

Если вы были до последнего убеждены, что свинину, а именно – разные вариации отбивных, – едят везде, только не в Японии, то пора узнать о тонкацу. В 19-ом веке, с началом моды на все европейское, японцы научились жарить свинину.
Их отбивные панируются в специальных сухарях, они больше похожи на крупные хлопья. Подобные сухари легко можно приготовить в домашних условиях. Как это сделать – ниже.
Подается тонкацу с тонко нашинкованной свежей капустой, пропаренным рисом.
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В рецепте от herringinfurs.blogspot.com также есть детальное описание приготовления одноименного соуса к этой отбивной.
Отбивная тонкацу – рецепт
Ингредиенты:
- 4 небольших свиных отбивных;
- 1/2 стакана муки;
- 1 большое яйцо;
- 1 стакан панировочных сухарей;
- растительное масло для жарки;
- 1/4 небольшого кочана капусты.
Для соуса:
- 1/4 стакана кетчупа;
- 2 ст. л. вустерского соуса;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- молотый черный перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Для сухарей у 4 больших ломтиков белого хлеба (свежего, но не влажного) срезать корочку. Нарезать кубиками и перемолоть несколько секунд. Выложить хлебные крошки на противень. Поставить в разогретую до 150 градусов духовку на 5 минут. Достать, перемешать и вернуть в духовку еще на 5 минут. Сухари должны просто подсушиться. Остудить.
- Свинину отбить, посолить и поперчить.
- Капусту очень тонко нашинковать. Положить в миску с очень холодной водой. Это размягчает капусту и делает ее вкус менее резким.
- Смешать все ингредиенты для соуса, слегка взбить вилкой.
- На одну плоскую тарелку высыпать муку, на другую – панировочные сухари. В более глубокой тарелке слегка взбить вилкой яйцо со щепоткой соли и 1 ст. л. воды.
- Обвалять отбивную в муке, обмакнуть во взбитом яйце, обвалять в сухарях и руками прижать панировку к мясу.
- В сковороде разогреть на средне-сильном огне растительное масло. Обжарить отбивные примерно по две минуты с каждой стороны.
- Выложить отбивные на бумажные полотенца.
- Подавать с соусом тонкацу, тонко нашинкованной капустой и рисом.
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