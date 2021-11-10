Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Отбивные на "подушке" из лука и перца – самое сочное, что может быть со свининой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
10 ноября, 18:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сначала нарезанные лук и болгарский перец запекаются немного в духовке. Потом к ним отправляется свинина. Перед этим мясо маринуется в горчице со специями
Свиные отбивные на "подушке" из лука и перца
Свиные отбивные на "подушке" из лука и перца / Фото: www.mashed.com

Свинина – удобное мясо, с ним существует множество удачных вариаций приготовления. Нужно всего лишь слегка отбить, замариновать в специях и запечь – получается отличное ароматное блюдо.

Кулинарные редакторы из Мashed.com предлагают приготовить свинину на "подушке" из болгарского перца и лука.

Реклама

Свиные отбивные с луком и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • по 2 шт. нарезанного лука, болгарского перца;
  • 800 г отбивных;
  • 3 зуб. чеснока, измельченного;
  • по 1 ч. л. яблочного уксуса, дижонской горчицы, чесночного порошка;
  • оливковое масло, соль, перец.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень фольгой и смажьте растительным маслом.
  2. Выложите на противень нарезанный лук и болгарский перец. Сверху налейте 2 столовые ложки оливкового масла и 3 добавьте измельченный чеснок. Запекайте 10 минут.
  3. Пока овощи готовятся, приготовьте свиные отбивные. Смешайте 1 столовую ложку оливкового масла, яблочный уксус, дижонскую горчицу, чесночный порошок, соль и перец. Тщательно обмажьте специями мясо. Отложите на 15-20 минут.
  4. Выньте противень с овощами и выложите на них свиные отбивные.
  5. Готовьте еще 20-25 минут или до готовности мяса.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять