Отбивные на "подушке" из лука и перца – самое сочное, что может быть со свининой

Сначала нарезанные лук и болгарский перец запекаются немного в духовке. Потом к ним отправляется свинина. Перед этим мясо маринуется в горчице со специями

Свиные отбивные на "подушке" из лука и перца / Фото: www.mashed.com

Свинина – удобное мясо, с ним существует множество удачных вариаций приготовления. Нужно всего лишь слегка отбить, замариновать в специях и запечь – получается отличное ароматное блюдо.

Кулинарные редакторы из Мashed.com предлагают приготовить свинину на "подушке" из болгарского перца и лука.

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Свиные отбивные с луком и болгарским перцем

Ингредиенты:

по 2 шт. нарезанного лука, болгарского перца;

800 г отбивных;

3 зуб. чеснока, измельченного;

по 1 ч. л. яблочного уксуса, дижонской горчицы, чесночного порошка;

оливковое масло, соль, перец.

Как приготовить: