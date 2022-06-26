Открытый пирог "XXL" – новый рецепт выпечки для всей семьи (видео)

В оригинальном рецепте используются сливы. Сейчас их найти сложно, так что можно взять любые другие фрукты или ягоды

Открытый пирог "XXL" / Фото: cooking.nytimes.com

Итак, ягоды или нарезанные фрукты могут быть любыми. Можно использовать клубнику, с ней пироги особенные.

Основа – это песочное тесто. В этом рецепте ему не нужно охлаждаться, можно сразу выкладывать в форму.

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Что касается крема, то он заварной. После того, как будет готов и немного охладиться, к нему вмешивается сметана.

Рецепт от Ricette Dolce facili e veloci.

Пирог "XXL" с ягодами или фруктами

Пирог "XXL" с ягодами или фруктами

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Ингредиенты для теста:

420 г муки;

210 г сливочного масла;

150 г сахара;

16 г разрыхлителя;

1 яйцо.

Для крема:

700 мл молока;

120 г сахара;

60 г кукурузного крахмала;

ванилин;

по 400 г сметаны, ягод;

сахарная пудра.

Как приготовить:

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Для крема в сотейнике соединить молоко, сахар и крахмал. Готовить на среднем огне, помешивая венчиком, для загустения. Добавить ванильный сахар, перемешать. Смешать все ингредиенты для теста (сливочное масло нарезать) и замесить. Форму смазать сливочным маслом. Из большей половины теста сформировать основу с бортиками. К крему добавить сметану. Тщательно перемешать. Выложить крем, затем – ягоды или нарезанные фрукты. Сверху выложить кусочки остального теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов 50-60 минут.

Детали формовки пирога смотрите в ролике.

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