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Открытый пирог "XXL" – новый рецепт выпечки для всей семьи (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 июня, 08:33
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В оригинальном рецепте используются сливы. Сейчас их найти сложно, так что можно взять любые другие фрукты или ягоды
Открытый пирог "XXL"
Открытый пирог "XXL" / Фото: cooking.nytimes.com

Итак, ягоды или нарезанные фрукты могут быть любыми. Можно использовать клубнику, с ней пироги особенные.

Основа – это песочное тесто. В этом рецепте ему не нужно охлаждаться, можно сразу выкладывать в форму.

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Что касается крема, то он заварной. После того, как будет готов и немного охладиться, к нему вмешивается сметана.

Рецепт от Ricette Dolce facili e veloci.

Пирог "XXL" с ягодами или фруктами

Пирог "XXL" с ягодами или фруктами
Пирог "XXL" с ягодами или фруктами

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Ингредиенты для теста:

  • 420 г муки;
  • 210 г сливочного масла;
  • 150 г сахара;
  • 16 г разрыхлителя;
  • 1 яйцо.

Для крема:

  • 700 мл молока;
  • 120 г сахара;
  • 60 г кукурузного крахмала;
  • ванилин;
  • по 400 г сметаны, ягод;
  • сахарная пудра.

Как приготовить:

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  1. Для крема в сотейнике соединить молоко, сахар и крахмал. Готовить на среднем огне, помешивая венчиком, для загустения. Добавить ванильный сахар, перемешать.
  2. Смешать все ингредиенты для теста (сливочное масло нарезать) и замесить.
  3. Форму смазать сливочным маслом. Из большей половины теста сформировать основу с бортиками.
  4. К крему добавить сметану. Тщательно перемешать. Выложить крем, затем – ягоды или нарезанные фрукты.
  5. Сверху выложить кусочки остального теста.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов 50-60 минут.

Детали формовки пирога смотрите в ролике.

Обязательно попробуйте бисквит "Виктория". Этому десерту больше 200 лет.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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