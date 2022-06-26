Открытый пирог "XXL" – новый рецепт выпечки для всей семьи (видео)

Итак, ягоды или нарезанные фрукты могут быть любыми. Можно использовать клубнику, с ней пироги особенные.
Основа – это песочное тесто. В этом рецепте ему не нужно охлаждаться, можно сразу выкладывать в форму.
Что касается крема, то он заварной. После того, как будет готов и немного охладиться, к нему вмешивается сметана.
Ракетный удар по Киеву
Рецепт от Ricette Dolce facili e veloci.
Пирог "XXL" с ягодами или фруктами
Ингредиенты для теста:
- 420 г муки;
- 210 г сливочного масла;
- 150 г сахара;
- 16 г разрыхлителя;
- 1 яйцо.
Для крема:
- 700 мл молока;
- 120 г сахара;
- 60 г кукурузного крахмала;
- ванилин;
- по 400 г сметаны, ягод;
- сахарная пудра.
Как приготовить:
- Для крема в сотейнике соединить молоко, сахар и крахмал. Готовить на среднем огне, помешивая венчиком, для загустения. Добавить ванильный сахар, перемешать.
- Смешать все ингредиенты для теста (сливочное масло нарезать) и замесить.
- Форму смазать сливочным маслом. Из большей половины теста сформировать основу с бортиками.
- К крему добавить сметану. Тщательно перемешать. Выложить крем, затем – ягоды или нарезанные фрукты.
- Сверху выложить кусочки остального теста.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов 50-60 минут.
Детали формовки пирога смотрите в ролике.
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