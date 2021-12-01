Отличные салаты на Новый год-2022 – готовятся просто и из недорогих ингредиентов

Безусловно, самый главный салат Нового года-2022 – это яркий "Тигренок". Но для разнообразия можно приготовить еще несколько.
Тем более они не заберут много времени, а особых денег на ингредиенты вы не потратите. И это совсем не значит, что получится что-то невкусное, а наоборот.
Для салата с колбасой по рецепту gudimova_evона нужна копченая, количество ингредиентов рассчитывайте по своему вкусу.
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В салат с куриным филе от home_kylinaria идут пекинская капуста, болгарский перец и огурец. Все ингредиенты для салата по рецепту yammy_recepts с крабовыми палочками выкладываются слоями.
Салат с копченой колбасой и свежей морковью
Ингредиенты:
- Копченая колбаса ⠀
- Сырая морковь ⠀
- Яйцо⠀
- Твердый сыр⠀
- Майонез, йогурт или сметана для заправки
- Чеснок⠀
Как приготовить:
- Колбасу нарезать соломкой. Сыр натереть на мелкой терке, морковь и яйцо натереть на крупной терке. Смешать ингредиенты.
- Пропустить чеснок через пресс, добавить в салат и заправить майонезом, йогуртом или сметаной.
Слоеный салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Сыр твердый – 130 г
- Кукуруза – 250 г
- Яйца – 4 шт.
- Гранат
- Огурцы – 2 шт.
- Соль
- Майонез – по вкусу
Как приготовить:
- Выложить слоями: крабовые палочки, нарезанные соломкой, затем – натертые белки, сыр, огурцы. Затем – кукуруза, желтки.
- Все слои промазать майонезом, слой с огурцом посолить.
- Сверху украсить зернами граната.
Салаты на Новый год 2022 – абсолютно новые рецепты
Салат с куриным филе и овощами
Ингредиенты:
- Филе куриное или индейки – 200 г
- Пекинская капуста – 100 г
- Огурец – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Помидоры – 1-2 шт.
- Соль, перец по вкусу
Для заправки:
- Сметана 10% или йогурт – 2 ст. л.
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Куриное филе порезать на небольшие кусочки, обжарить без масла до золотистой корочки.
- Выложить листья пекинской капусты на тарелку.
- Огурец и перец нарезать соломкой. Выложить овощи на капусту, приправить по вкусу. Куриное филе выложить к овощам.
- Для заправки смешать сметану и горчицу, полить овощи и курицу.
- Выложить на салат нарезанное яйцо и дольки помидоров. Приправить по вкусу.
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