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Отличный десерт за 25 минут из одного яблока, муки и горсти орехов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 марта, 12:57
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Десерт выпекается в формочках для кексов. Тесто замешивается на растительном масле, десерт украшается орехами и изюмом
Быстрые кексы с яблоками и орехами
Быстрые кексы с яблоками и орехами / Фото: Ricette dolce facili

Этот отличный десерт является таковым по нескольким критериям: он действительно готовится максимум за полчаса и из очень простых ингредиентов. Подобных рецептов хватает, о красивых черепашках из орехов и шоколада мы рассказывали.

Этот больше похоже на нежные кексы, которые будут украшать тертое яблоко, орехи и изюм.

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На канале Ricette dolce facili рекомендуют смазать верхушку уже готовой выпечки абрикосовым вареньем.

Яблочный десерт с орехами

Яблочный десерт с орехами
Яблочный десерт с орехами / Фото: Ricette dolce facili

Ингредиенты:

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  • по 1 шт. яйцо, яблоко;
  • 70 г сахара;
  • 8 г ванильного сахара;
  • щепотка соли;
  • 70 мл растительного масла;
  • 80 мл молока;
  • 150 г муки;
  • 7 г разрыхлителя
  • 1 ст. л. сахара;
  • орехи, изюм, корица.

И еще один рецепт замечательного десерта из какао, бананов и овсянки читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Формочки смазать сливочным маслом, припылить мукой.
  2. Яйцо взбить венчиком с сахаром, растительным маслом, ванильным сахаром и щепоткой соли.
  3. Влить теплое молоко, всыпать разрыхлитель и частями – муку. Перемешать. Разлить тесто по формочкам.
  4. Яблоко почистить, натереть, орехи измельчить. Выложить на тесто. Посыпать корицей, изюмом и сахаром.
  5. Выпекать в разогрето1 до 18 градусов духовке 20-25 минут.

Весь процесс приготовления этого быстрого десерта смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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