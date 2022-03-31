Отличный десерт за 25 минут из одного яблока, муки и горсти орехов

Десерт выпекается в формочках для кексов. Тесто замешивается на растительном масле, десерт украшается орехами и изюмом

Быстрые кексы с яблоками и орехами / Фото: Ricette dolce facili

Этот отличный десерт является таковым по нескольким критериям: он действительно готовится максимум за полчаса и из очень простых ингредиентов. Подобных рецептов хватает, о красивых черепашках из орехов и шоколада мы рассказывали.

Этот больше похоже на нежные кексы, которые будут украшать тертое яблоко, орехи и изюм.

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На канале Ricette dolce facili рекомендуют смазать верхушку уже готовой выпечки абрикосовым вареньем.

Яблочный десерт с орехами

Яблочный десерт с орехами / Фото: Ricette dolce facili

Ингредиенты:

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по 1 шт. яйцо, яблоко;

70 г сахара;

8 г ванильного сахара;

щепотка соли;

70 мл растительного масла;

80 мл молока;

150 г муки;

7 г разрыхлителя

1 ст. л. сахара;

орехи, изюм, корица.

И еще один рецепт замечательного десерта из какао, бананов и овсянки читайте здесь.

Как приготовить:

Формочки смазать сливочным маслом, припылить мукой. Яйцо взбить венчиком с сахаром, растительным маслом, ванильным сахаром и щепоткой соли. Влить теплое молоко, всыпать разрыхлитель и частями – муку. Перемешать. Разлить тесто по формочкам. Яблоко почистить, натереть, орехи измельчить. Выложить на тесто. Посыпать корицей, изюмом и сахаром. Выпекать в разогрето1 до 18 градусов духовке 20-25 минут.

Весь процесс приготовления этого быстрого десерта смотрите в видео.