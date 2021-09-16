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Овощной салат с творогом, сэндвич с лососем и яблочно-ореховые оладьи – рецепты для полезного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
16 сентября, 07:01
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Хлеб лучше брать цельнозерновой и немного подсушить его на сковороде. Для оладий нужны не очень сочные яблоки, чтобы они лучше пропеклись, вместо сахара возьмите другие подсластители, например, мед
Овощной салат с творогом
Овощной салат с творогом / Фото: instagram.com/dassanasvegrecipes/

Чтобы нормально чувствовать себя в течение дня и не быть голодным, стоит внимательно относиться к завтраку. Особо ярые последователи ЗОЖа считают, что от хлеба нужно отказаться. Это не совсем так. Бывают тосты, которые не только вкусные, а еще и полезные. Как приготовить один из них – узнаете ниже. В яблочные оладьи добавьте немного меда, а не сахар. Так вы почувствуете вкус яблок. Ну а объяснять пользу для организма овощного салата с авокадо и творогом будет лишним, все очевидно.

Овощной салат с творогом

Салат с творогом и авокадо
Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

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Ингредиенты:

  • помидоры, огурцы – по 2 шт.;
  • авокадо – половина;
  • творог – 50-70 г;
  • лимонный сок – 0,5 ч. л.;
  • руккола, листья салата, зелень – по вкусу;
  • специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры и огурцы нарезать крупными кубиками. Посолить, поперчить.
  2. Зелень выложить в центр или перемешать с овощами.
  3. Авокадо нарезать кубиками, немного сбрызнуть соком лимона и выложить к овощам.
  4. Добавить творог и слегка полить салат оливковым маслом.

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Сэндвич с лососем, огурцом и сливочным сыром

Сэндвич с лососем, огурцом и сливочным сыром
Сэндвич с лососем, огурцом и сливочным сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • хлеб (по вкусу) – 2 ломтика;
  • лосось соленый – 50 г;
  • огурец – 1 шт.;
  • листья салата – 30 г;
  • сливочный сыр.

Способ приготовления:

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  1. Хлеб слегка обсушить или обжарить на растительном масле. Немного остудить.
  2. Намазать один кусочек сливочным сыром, сверху выложить слайсы лосося и огурца.
  3. Листья салата порвать или нарезать, выложить на лосось с огурцом. Накрыть вторым ломтиком хлеба.

Яблочно-ореховые оладьи

Яблочно-ореховые оладьи
Яблочно-ореховые оладьи / Фото: instagram.com/icook_school/

Ингредиенты:

  • яблоко – 300 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • хлопья овсяные – 30 г;
  • мука рисовая – 30 г;
  • грецкие орехи – 50 г;
  • подсластитель, корица – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яблоки натереть на крупной терке и отжать сок.
  2. Овсяные хлопья перебить в муку и соединить с рисовой мукой.
  3. Соединить все ингредиенты, добавить измельченные орехи.
  4. Жарить с обеих сторон до готовности.
  5. Украсить медом и орехами.

В этом материале собраны 12 рецептов самых разных оладий.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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