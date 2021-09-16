Овощной салат с творогом, сэндвич с лососем и яблочно-ореховые оладьи – рецепты для полезного завтрака

Хлеб лучше брать цельнозерновой и немного подсушить его на сковороде. Для оладий нужны не очень сочные яблоки, чтобы они лучше пропеклись, вместо сахара возьмите другие подсластители, например, мед

Овощной салат с творогом / Фото: instagram.com/dassanasvegrecipes/

Чтобы нормально чувствовать себя в течение дня и не быть голодным, стоит внимательно относиться к завтраку. Особо ярые последователи ЗОЖа считают, что от хлеба нужно отказаться. Это не совсем так. Бывают тосты, которые не только вкусные, а еще и полезные. Как приготовить один из них – узнаете ниже. В яблочные оладьи добавьте немного меда, а не сахар. Так вы почувствуете вкус яблок. Ну а объяснять пользу для организма овощного салата с авокадо и творогом будет лишним, все очевидно.

Овощной салат с творогом

Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

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Ингредиенты:

помидоры, огурцы – по 2 шт.;

авокадо – половина;

творог – 50-70 г;

лимонный сок – 0,5 ч. л.;

руккола, листья салата, зелень – по вкусу;

специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры и огурцы нарезать крупными кубиками. Посолить, поперчить. Зелень выложить в центр или перемешать с овощами. Авокадо нарезать кубиками, немного сбрызнуть соком лимона и выложить к овощам. Добавить творог и слегка полить салат оливковым маслом.

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Сэндвич с лососем, огурцом и сливочным сыром

Сэндвич с лососем, огурцом и сливочным сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

хлеб (по вкусу) – 2 ломтика;

лосось соленый – 50 г;

огурец – 1 шт.;

листья салата – 30 г;

сливочный сыр.

Способ приготовления:

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Хлеб слегка обсушить или обжарить на растительном масле. Немного остудить. Намазать один кусочек сливочным сыром, сверху выложить слайсы лосося и огурца. Листья салата порвать или нарезать, выложить на лосось с огурцом. Накрыть вторым ломтиком хлеба.

Яблочно-ореховые оладьи

Яблочно-ореховые оладьи / Фото: instagram.com/icook_school/

Ингредиенты:

яблоко – 300 г;

яйцо – 1 шт.;

хлопья овсяные – 30 г;

мука рисовая – 30 г;

грецкие орехи – 50 г;

подсластитель, корица – по вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки натереть на крупной терке и отжать сок. Овсяные хлопья перебить в муку и соединить с рисовой мукой. Соединить все ингредиенты, добавить измельченные орехи. Жарить с обеих сторон до готовности. Украсить медом и орехами.

В этом материале собраны 12 рецептов самых разных оладий.