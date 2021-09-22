Овсяноблин с сыром бри – рецепт полезного завтрака от актрисы Екатерины Гуляковой

Этот овсяноблин должны оценить все, кто на правильном питании, а также те, кто любит блины и овсянку. Как дополнение можно использовать сыр и любые овощи