Овсяноблин с сыром бри – рецепт полезного завтрака от актрисы Екатерины Гуляковой

Овсяноблин по рецепту актрисы Екатерины Гуляковой / Фото: Коллаж: Сегодня
Что делать, когда и блинов хочется, и стройную фигуру не испортить? Для этого существуют овсяноблины, вместо муки в которых овсяные хлопья. Актриса детективного сериала "Топтун", премьера которого состоится 4 октября на телеканале "Украина" – Екатерина Гулякова – поделилась своим рецептом ПП-блинов. Рецепт блюда простой, поэтому завтрак можно будет приготовить за считанные минуты.
Овсяноблин – рецепт Екатерины Гуляковой
Ингредиенты:
- 3-4 ст. л. овсянки;
- 3 ст. л. воды;
- 1 яйцо.
Способ приготовления:
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- Овсянку смешать с водой и добавить яйцо. Хорошо перемешать.
- Вылить полученную смесь на сухую разогретую сковороду. Перевернуть блин через 30 секунд. Можно положить сверху кусочки сыра бри, накрыть крышкой и выключить.