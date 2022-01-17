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Овсяное печенье как в детстве – простой рецепт любимой выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 января, 10:14
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Когда-то оно продавалось не только на развес, а и в красивых, практически подарочных коробках. Для этого рецепта нужно немного меда, изюма и ванильного сахара
Овсяное печенье - рецепт как в детстве
Овсяное печенье - рецепт как в детстве / Фото: Depositphotos

Печенье в советское время продавалось на развес, как песочные "Глаголики", либо в красивых коробках, как овсяное.

Несмотря на абсолютную простоту последнего, оно было невероятно популярным и предлагалось под названием "Овсяное" или "Овсяночка".

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По требованиям производства овсяной муки в составе печенья тогда должно было быть не менее 14%.

Откуда эта цифра и почему именно такое количество – неизвестно.

В рецепте от фудблогера sweet_foto_rnd, кроме изюма, нужна половина чайной ложки меда.

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Овсяное печенье как в детстве

Овсяное печенье как в детстве
Овсяное печенье как в детстве / Фото: instagram.com/veta.dieta

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 175 г
  • Овсяная мука – 75 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сахар – 120 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Мед – 15 г
  • Вода – 50 г
  • Изюм – 25 г
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Корица – 1 ч. л. (без горки)
  • Щепотка соли

И еще одно печенье из детства – "Каштаны" в вафельной крошке – очень стоит попробовать. В тесто идут вареные желтки.

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Как приготовить:

  1. Изюм промыть, обсушить салфеткой и измельчить блендер или ножом. Соединить просеянную пшеничную муку, овсяную муку, соду.
  2. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, ванильным сахаром, солью до пышности. Добавить мед. изюм и перемешать. Влить теплую воду, еще раз перемешать.
  3. Ввести мучную смесь и замесить тесто. Сформировать шарики размером с грецкий орех.
  4. Выложить на пергамент, слегка приплюснув.
  5. Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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