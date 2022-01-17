Овсяное печенье как в детстве – простой рецепт любимой выпечки

Печенье в советское время продавалось на развес, как песочные "Глаголики", либо в красивых коробках, как овсяное.
Несмотря на абсолютную простоту последнего, оно было невероятно популярным и предлагалось под названием "Овсяное" или "Овсяночка".
По требованиям производства овсяной муки в составе печенья тогда должно было быть не менее 14%.
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Откуда эта цифра и почему именно такое количество – неизвестно.
В рецепте от фудблогера sweet_foto_rnd, кроме изюма, нужна половина чайной ложки меда.
Овсяное печенье как в детстве
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – 175 г
- Овсяная мука – 75 г
- Сливочное масло – 80 г
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Мед – 15 г
- Вода – 50 г
- Изюм – 25 г
- Сода – 1/2 ч. л.
- Корица – 1 ч. л. (без горки)
- Щепотка соли
И еще одно печенье из детства – "Каштаны" в вафельной крошке – очень стоит попробовать. В тесто идут вареные желтки.
Как приготовить:
- Изюм промыть, обсушить салфеткой и измельчить блендер или ножом. Соединить просеянную пшеничную муку, овсяную муку, соду.
- Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, ванильным сахаром, солью до пышности. Добавить мед. изюм и перемешать. Влить теплую воду, еще раз перемешать.
- Ввести мучную смесь и замесить тесто. Сформировать шарики размером с грецкий орех.
- Выложить на пергамент, слегка приплюснув.
- Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.