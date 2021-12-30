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Овсяный пудинг с морковью за 25 минут – этот завтрак оценят все

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
30 декабря, 07:03
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Сначала овсянку нужно проварить с молоком, специями и тертой морковью. Затем масса отправляется запекаться и будет готова через 10 минут
Овсяный пудинг с морковью
Овсяный пудинг с морковью / Фото: instagram.com/vkusnoe.s.polzoj/

Пудинг – удобное блюдо, когда из того, что уже не совсем подходит к употреблению можно приготовить что-то более вкусное. Например, его можно сделать из черствой булки, а к нему – английский крем.

Этот пудинг приготовится еще быстрее, если есть хлопья быстрого приготовления.

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Рецепт со страницы vkusnoe.s.polzoj.

Овсяный пудинг с морковью

Ингредиенты:

  • Морковь тертая, овсянка – по 1 ст.
  • Молоко – 1,5 ст.
  • Корица, ваниль – по 1/2 ч. л.
  • Имбирь молотый – 1/4 ч. л.
  • Мускатный орех молотый – щепотка
  • Соль – по вкусу
  • Лимонный сок – 1/2 ч. л.
  • Грецкие орехи измельченные – 1/2 ст.
  • Кокосовая стружка – 2 ст. л.
  • Изюм светлый – 1/3 ст.

Как приготовить:

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  1. В кастрюле на среднем огне смешать молоко, корицу, мускатный орех, имбирь и соль.
  2. Добавить овсяные хлопья и тертую на мелкой терке морковь, варить в течении 8-10 минут, постоянно помешивая. Когда смесь загустеет, снять с огня.
  3. Добавить ваниль, изюм, грецкие орехи. Переложить в форму для запекания и готовить на 7-10 минут при 180 градусах. Готовый пудинг сбрызнуть лимонным соком, посыпать кокосовой стружкой и грецкими орехами.

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Ирина Маслова
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