Овсяный пудинг с морковью за 25 минут – этот завтрак оценят все

Овсяный пудинг с морковью / Фото: instagram.com/vkusnoe.s.polzoj/
Пудинг – удобное блюдо, когда из того, что уже не совсем подходит к употреблению можно приготовить что-то более вкусное. Например, его можно сделать из черствой булки, а к нему – английский крем.
Этот пудинг приготовится еще быстрее, если есть хлопья быстрого приготовления.
Рецепт со страницы vkusnoe.s.polzoj.
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Овсяный пудинг с морковью
Ингредиенты:
- Морковь тертая, овсянка – по 1 ст.
- Молоко – 1,5 ст.
- Корица, ваниль – по 1/2 ч. л.
- Имбирь молотый – 1/4 ч. л.
- Мускатный орех молотый – щепотка
- Соль – по вкусу
- Лимонный сок – 1/2 ч. л.
- Грецкие орехи измельченные – 1/2 ст.
- Кокосовая стружка – 2 ст. л.
- Изюм светлый – 1/3 ст.
Как приготовить:
- В кастрюле на среднем огне смешать молоко, корицу, мускатный орех, имбирь и соль.
- Добавить овсяные хлопья и тертую на мелкой терке морковь, варить в течении 8-10 минут, постоянно помешивая. Когда смесь загустеет, снять с огня.
- Добавить ваниль, изюм, грецкие орехи. Переложить в форму для запекания и готовить на 7-10 минут при 180 градусах. Готовый пудинг сбрызнуть лимонным соком, посыпать кокосовой стружкой и грецкими орехами.
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