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Овсяный торт с бананом, который смело можно есть на ночь

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
11 ноября, 12:53
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Вместо сахара в этом торте используется мед или любой другой подсластитель. Для крема нужна сметана, а украшается торт качественным темным шоколадом или орехами
Овсяный торт с бананом
Овсяный торт с бананом / Фото: instagram.com/julitrefilova/

Когда надоедает овсянка, можно пожарить разные вариации овсяноблинов. Когда раздражают лишние килограммы, стоит попробовать приготовить овсяный торт.

Этому торту не нужна духовке, тесто коржи делаются на сковороде, которые потом смазываются сметанным кремом.

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Рецепт от julitrefilova рассчитан на один небольшой торт. Нужно больше – удваивайте количество ингредиентов.

Овсяный торт с бананом

Ингредиенты:

  • 70 г овсяных хлопьев;
  • 1 яйцо;
  • 1 банан (в тесто);
  • 15 г меда или сиропа топинамбура;
  • 100 г сметаны (15%);
  • подсластитель по вкусу (в сметану);
  • 0,5 шт. банана (в начинку);
  • 15 г шоколада (75%) для украшения.

Как приготовить:

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  1. Банан растереть вилкой до консистенции пюре, добавить овсяные хлопья, яйцо, мед или сироп топинамбура (или другой подсластитель по вкусу) и хорошо перемешать.
  2. Разделить тесто на три части и сжарить три овсяноблина на небольшом количестве масла. Дать остыть и подравнять края с помощью тарелки.
  3. Сметану смешать с подсластителем по вкусу, нарезать банан и промазать каждый блин кремом. На каждый слой выложить банан. В конце промазать верх и бока торта.
  4. Отправить в холодильник на 2 часа. Посыпать тертым шоколадом и украсить бананом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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