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Панеттоне – как испечь итальянский пасхальный кулич

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 апреля, 10:22
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Пекут панеттоне на дрожжах или закваске. Цукаты и сухофрукты обычно замачиваются в темном роме
Панеттоне - классический рецепт
Панеттоне - классический рецепт

Все чаще в пасхальные дни мы отдаем предпочтение не только нашим традиционным паскам, но и выпекаем сочные ромовые бабы и панеттоне.

Сдобный кулич – это прежде всего рождественская выпечка, но с 1919 года в Италии его пекут и продают в огромных объемах на католическую Пасху.

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Именно в 1919 год, в Милане, панеттоне стал не просто сладким хлебом, а получил форму купола и дополнительные ингредиенты – цукаты и сухофрукты.

Панеттоне

Панеттоне – классический рецепт
Панеттоне – классический рецепт

Для опары:

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  • 150 мл теплой воды;
  • 8 г свежих дрожжей;
  • 200 г муки;
  • 0,5 ч. л. сахара.

Для теста:

  • 300 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 50 мл теплого молока;
  • 60 г свежих дрожжей;
  • 700 г муки;
  • 190 г сахара;
  • ванильный экстракт;
  • 1,5 ч. л. соли;
  • 12 желтков;
  • 200 мл холодного молока;

Для начинки:

  • 100 г изюма;
  • 100 г клюквы;
  • 100 г цукатов из апельсиновых корок;
  • 80 мл рома.

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Как приготовить:

  1. Для опары в теплой воде развести свежие дрожжи. Добавить сахар и муку. Перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на столе на три часа. По истечении этого времени тесто слегка перемешать, чтобы вышел образовавшийся газ. Снова накрыть и оставить тесто в прохладном месте на ночь.
  2. Смешать изюм и клюкву. Залить горячей водой, промыть под струей чистой воды. Залить все ромом и оставить на ночь.
  3. Развести в 50 мл теплого молока дрожжи. Перемешать и оставить на 15 минут. Они должны активизироваться.
  4. Тем временем просеять необходимое количество муки. В глубокой миске растереть желтки с сахаром. Добавить к этой смеси соль, ванилин и холодное молоко.
  5. В желтково-молочную смесь ввести разведенные дрожжи и опару. Постепенно добавляя муку, замесить гладкое тесто. Нарезать сливочное масло кубиками и постепенно, по кусочку, добавить в тесто. Оно должно стать вязким, но эластичным.
  6. В конце добавить замоченные сухофрукты и цукаты. Тесто перенести в большую миску. Оставить в теплом месте без сквозняков на три часа. За это время оно должно подняться и увеличиться в три раза.
  7. После расстойки тесто хорошо обмять. Постоянно смачивайте руки в растительном масле, чтобы оно не прилипало.
  8. Разделить его на порционные кусочки. Из каждого сформировать шарик и заполнить формы не больше, чем на треть. Тесто очень сильно поднимется.
  9. Оставить заготовки на два часа. После того, как тесто подошло, можно сделать крестообразные надрезы сверху. Смазать растопленным сливочным маслом.
  10. Выпекать при температуре 170 градусов в течение 30-50 минут. Все зависит от размера изделий. Проверить готовность деревянной шпажкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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