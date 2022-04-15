Панеттоне – как испечь итальянский пасхальный кулич

Все чаще в пасхальные дни мы отдаем предпочтение не только нашим традиционным паскам, но и выпекаем сочные ромовые бабы и панеттоне.
Сдобный кулич – это прежде всего рождественская выпечка, но с 1919 года в Италии его пекут и продают в огромных объемах на католическую Пасху.
Именно в 1919 год, в Милане, панеттоне стал не просто сладким хлебом, а получил форму купола и дополнительные ингредиенты – цукаты и сухофрукты.
Далее по теме
Панеттоне
Для опары:
- 150 мл теплой воды;
- 8 г свежих дрожжей;
- 200 г муки;
- 0,5 ч. л. сахара.
Для теста:
- 300 г сливочного масла комнатной температуры;
- 50 мл теплого молока;
- 60 г свежих дрожжей;
- 700 г муки;
- 190 г сахара;
- ванильный экстракт;
- 1,5 ч. л. соли;
- 12 желтков;
- 200 мл холодного молока;
Для начинки:
- 100 г изюма;
- 100 г клюквы;
- 100 г цукатов из апельсиновых корок;
- 80 мл рома.
Рецепт закарпатской медовой паски читайте здесь.
Как приготовить:
- Для опары в теплой воде развести свежие дрожжи. Добавить сахар и муку. Перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на столе на три часа. По истечении этого времени тесто слегка перемешать, чтобы вышел образовавшийся газ. Снова накрыть и оставить тесто в прохладном месте на ночь.
- Смешать изюм и клюкву. Залить горячей водой, промыть под струей чистой воды. Залить все ромом и оставить на ночь.
- Развести в 50 мл теплого молока дрожжи. Перемешать и оставить на 15 минут. Они должны активизироваться.
- Тем временем просеять необходимое количество муки. В глубокой миске растереть желтки с сахаром. Добавить к этой смеси соль, ванилин и холодное молоко.
- В желтково-молочную смесь ввести разведенные дрожжи и опару. Постепенно добавляя муку, замесить гладкое тесто. Нарезать сливочное масло кубиками и постепенно, по кусочку, добавить в тесто. Оно должно стать вязким, но эластичным.
- В конце добавить замоченные сухофрукты и цукаты. Тесто перенести в большую миску. Оставить в теплом месте без сквозняков на три часа. За это время оно должно подняться и увеличиться в три раза.
- После расстойки тесто хорошо обмять. Постоянно смачивайте руки в растительном масле, чтобы оно не прилипало.
- Разделить его на порционные кусочки. Из каждого сформировать шарик и заполнить формы не больше, чем на треть. Тесто очень сильно поднимется.
- Оставить заготовки на два часа. После того, как тесто подошло, можно сделать крестообразные надрезы сверху. Смазать растопленным сливочным маслом.
- Выпекать при температуре 170 градусов в течение 30-50 минут. Все зависит от размера изделий. Проверить готовность деревянной шпажкой.