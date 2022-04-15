Панеттоне – как испечь итальянский пасхальный кулич

Пекут панеттоне на дрожжах или закваске. Цукаты и сухофрукты обычно замачиваются в темном роме

Панеттоне - классический рецепт

Все чаще в пасхальные дни мы отдаем предпочтение не только нашим традиционным паскам, но и выпекаем сочные ромовые бабы и панеттоне.

Сдобный кулич – это прежде всего рождественская выпечка, но с 1919 года в Италии его пекут и продают в огромных объемах на католическую Пасху.

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Именно в 1919 год, в Милане, панеттоне стал не просто сладким хлебом, а получил форму купола и дополнительные ингредиенты – цукаты и сухофрукты.

Панеттоне

Панеттоне – классический рецепт

Для опары:

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150 мл теплой воды;

8 г свежих дрожжей;

200 г муки;

0,5 ч. л. сахара.

Для теста:

300 г сливочного масла комнатной температуры;

50 мл теплого молока;

60 г свежих дрожжей;

700 г муки;

190 г сахара;

ванильный экстракт;

1,5 ч. л. соли;

12 желтков;

200 мл холодного молока;

Для начинки:

100 г изюма;

100 г клюквы;

100 г цукатов из апельсиновых корок;

80 мл рома.

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Как приготовить: