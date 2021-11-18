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Панский драник к завтраку – после него чувство сытости останется надолго

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
18 ноября, 07:01
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Сначала нужно пожарить большой драник. Затем приготовить начинку из курицы и грибов, лучше лесных, ведь драник закарпатский. Потом все это дело должно запечься в духовке
Панский драник
Панский драник / Фото: instagram.com/semesh_ka/

Оттого он и панский, что большой, сытный и наполнен самыми вкусными добавками. Одним таким драником можно насытиться надолго, не думая, а скоро ли там обед.

Автор рецепта semesh_ka советует брать все-таки лесные грибы, блюдо ведь закарпатское, у нее был микс. Идеально, если будут шкварки, но бекон тоже неплохо.

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Так что если предпочитаете что-то картофельное и, конечно, сытное на завтрак – этот рецепт стоит испробовать.

Панский драник

Ингредиенты на две порции:

  • 5 средних картофелин;
  • по 1 луковица, яйцо;
  • 200 г куриная грудка или фарш;
  • 100 грибы (любые);
  • 50 г твердый сыр;
  • по 30 г бекон, сливочное масло;
  • сметана;
  • зелень для подачи;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Картофель чистим и трем на мелкой терке. Хорошо отжимаем, чтобы слить жидкость. Добавляем яйцо, растопленное сливочное масло и столовую ложку сметаны, соль, перец.
  2. Перемешиваем массу и выкладываем ровным слоем толщиной около 1 см на всю площадь разогретой сковородки, смазанной сливочным маслом. Жарим на слабом огне до образования золотистой корочки с двух сторон.
  3. Для начинки обжариваем лук, добавляем нарезанное мелкими кубиками мясо или фарш, доводим до готовности.
  4. Отдельно обжариваем мелко нарезанные грибы и бекон. Объединяем все на сковороде, добавляем 2 ст. л. сметаны и тушим несколько минут.
  5. На противень стелим фольгу или бумагу для выпекания и формируем конвертики. На одну половину драника выкладываем часть начинки, посыпаем тертым сыром и накрываем второй половинкой.
  6. Сверху смазываем небольшим количеством сметаны и посыпаем тертым сыром. Выпекаем 15 минут при 180 граудсах. Украшаем зеленью и сметаной.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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