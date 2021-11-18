Панский драник к завтраку – после него чувство сытости останется надолго

Оттого он и панский, что большой, сытный и наполнен самыми вкусными добавками. Одним таким драником можно насытиться надолго, не думая, а скоро ли там обед.
Автор рецепта semesh_ka советует брать все-таки лесные грибы, блюдо ведь закарпатское, у нее был микс. Идеально, если будут шкварки, но бекон тоже неплохо.
Так что если предпочитаете что-то картофельное и, конечно, сытное на завтрак – этот рецепт стоит испробовать.
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Панский драник
Ингредиенты на две порции:
- 5 средних картофелин;
- по 1 луковица, яйцо;
- 200 г куриная грудка или фарш;
- 100 грибы (любые);
- 50 г твердый сыр;
- по 30 г бекон, сливочное масло;
- сметана;
- зелень для подачи;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Картофель чистим и трем на мелкой терке. Хорошо отжимаем, чтобы слить жидкость. Добавляем яйцо, растопленное сливочное масло и столовую ложку сметаны, соль, перец.
- Перемешиваем массу и выкладываем ровным слоем толщиной около 1 см на всю площадь разогретой сковородки, смазанной сливочным маслом. Жарим на слабом огне до образования золотистой корочки с двух сторон.
- Для начинки обжариваем лук, добавляем нарезанное мелкими кубиками мясо или фарш, доводим до готовности.
- Отдельно обжариваем мелко нарезанные грибы и бекон. Объединяем все на сковороде, добавляем 2 ст. л. сметаны и тушим несколько минут.
- На противень стелим фольгу или бумагу для выпекания и формируем конвертики. На одну половину драника выкладываем часть начинки, посыпаем тертым сыром и накрываем второй половинкой.
- Сверху смазываем небольшим количеством сметаны и посыпаем тертым сыром. Выпекаем 15 минут при 180 граудсах. Украшаем зеленью и сметаной.
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