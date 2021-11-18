Панский драник к завтраку – после него чувство сытости останется надолго

Сначала нужно пожарить большой драник. Затем приготовить начинку из курицы и грибов, лучше лесных, ведь драник закарпатский. Потом все это дело должно запечься в духовке

Панский драник / Фото: instagram.com/semesh_ka/

Оттого он и панский, что большой, сытный и наполнен самыми вкусными добавками. Одним таким драником можно насытиться надолго, не думая, а скоро ли там обед.

Автор рецепта semesh_ka советует брать все-таки лесные грибы, блюдо ведь закарпатское, у нее был микс. Идеально, если будут шкварки, но бекон тоже неплохо.

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Так что если предпочитаете что-то картофельное и, конечно, сытное на завтрак – этот рецепт стоит испробовать.

Панский драник

Ингредиенты на две порции:

5 средних картофелин;

по 1 луковица, яйцо;

200 г куриная грудка или фарш;

100 грибы (любые);

50 г твердый сыр;

по 30 г бекон, сливочное масло;

сметана;

зелень для подачи;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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