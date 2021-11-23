Паприкаш с грибами и картофелем – новое решение вкуснейшего венгерского блюда

Какие именно грибы вы возьмете – непринципиально. Но без паприки это блюдо не получится. Картофель предварительно нужно отварить до полуготовности

Паприкаш с грибами и картофелем / Фото: cooking.nytimes.com

Этот рецепт все-таки больше эксперимент кулинарных редакторов The New York Times. Хотя в венгерской кухне грибы тоже используются, но достаточно редко.

Традиционный паприкаш предусматривает наличие паприки, именно она делает блюдо пряным, ароматным, ни на что не похожим.

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Так что если вам нужно что-то согревающее и легкое к ужину, попробуйте это интересное решение классики венгерской кухни.

Паприкаш с грибами и картофелем

Ингредиенты:

50 мл растительного масла, плюс еще при необходимости;

800 г грибов;

500 г очищенного картофеля;

1 ст. л. сливочного масла;

1 крупная луковица, нарезанная;

8 зуб. чеснока, измельченные;

2 ст. л. паприки;

50 мл сухого белого вина;

200 мл овощного бульона;

120 г измельченных помидоров;

200 мл сметаны комнатной температуры;

3 ст. л. муки;

по 100 г нарезанной свежей петрушки и укропа;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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