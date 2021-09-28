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Пармиджана из баклажанов – запеканка, которая украсит стол и удивит вкусовой насыщенностью

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 сентября, 14:43
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Нужны хорошие баклажаны, моцарелла, пармезан и неаполитанский томатный соус. Последний быстро готовится дома. Закуска оправдает надежды даже самых требовательных любителей баклажанов
Пармиджана из баклажанов - рецепт
Пармиджана из баклажанов - рецепт / Фото: instagram.com/lacucinaitaliana/

Эта закуска заслуживает оказаться на вашем столе. Обязательная составляющая – домашний неаполитанский соус. Его нужно будет приготовить обязательно, если хотите попробовать настоящее пармеджана из баклажанов.

В Италии часто используют арахисовое масло для обжарки, за неимением можно использовать оливковое. Подают блюдо как горячим, так и холодным. Как говорят итальянские хозяйки, самым вкусным оно бывает именно на следующий день.

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Такая еда может стать еще одним любимым итальянским дополнением к ужину, а может заслужить центральное место на столе. Итак, рецепт пармиджана из баклажанов и неаполитанского соуса, с которым все это дело готовится, ниже.

Пармиджана из баклажанов

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг
  • Томатный неаполитанский соус – 700 мл
  • Моцарелла – 400 г (жидкость слить)
  • Пармезан – 70 г
  • Свежий базилик, крупная соль

Для соуса:

  • Лук – 1шт.
  • Чеснок – 1 зуб. (крупный)
  • Томаты в собственном соку – 400 мл
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Свежий базилик
  • Соль, сахар – по щепотке
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Как приготовить:

  1. Для соуса лук и чеснок нарезать, обжарить на оливковом масле.
  2. Добавить томаты в собственном соку, базилик и тушить 30 минут. Довести до вкуса солью и сахаром. Соус долен получится насыщенным.
  3. Пробить готовый соус в блендере, процедить через сито.
  4. Баклажаны порезать на одинаковые пластины. Чтобы убрать горечь, обсыпать солью и оставить на 40 минут минимум.
  5. Промыть под водой, обсушить.
  6. Обжарить со всех сторон, выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  7. На дно формы для запекания вылить немного соуса, плотно выложить баклажаны.
  8. Посыпать моцареллой (тертой или нарезанной), посыпать пармезаном, добавить базилик и снова слой соуса. И так далее.
  9. Запекать 30-40 минут при 200 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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