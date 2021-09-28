Пармиджана из баклажанов – запеканка, которая украсит стол и удивит вкусовой насыщенностью

Нужны хорошие баклажаны, моцарелла, пармезан и неаполитанский томатный соус. Последний быстро готовится дома. Закуска оправдает надежды даже самых требовательных любителей баклажанов

Пармиджана из баклажанов - рецепт / Фото: instagram.com/lacucinaitaliana/

Эта закуска заслуживает оказаться на вашем столе. Обязательная составляющая – домашний неаполитанский соус. Его нужно будет приготовить обязательно, если хотите попробовать настоящее пармеджана из баклажанов.

В Италии часто используют арахисовое масло для обжарки, за неимением можно использовать оливковое. Подают блюдо как горячим, так и холодным. Как говорят итальянские хозяйки, самым вкусным оно бывает именно на следующий день.

Реклама

Такая еда может стать еще одним любимым итальянским дополнением к ужину, а может заслужить центральное место на столе. Итак, рецепт пармиджана из баклажанов и неаполитанского соуса, с которым все это дело готовится, ниже.

Пармиджана из баклажанов

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг

Томатный неаполитанский соус – 700 мл

Моцарелла – 400 г (жидкость слить)

Пармезан – 70 г

Свежий базилик, крупная соль

Для соуса:

Лук – 1шт.

Чеснок – 1 зуб. (крупный)

Томаты в собственном соку – 400 мл

Оливковое масло – 1 ст. л.

Свежий базилик

Соль, сахар – по щепотке

Реклама

Как приготовить: