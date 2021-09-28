Пармиджана из баклажанов – запеканка, которая украсит стол и удивит вкусовой насыщенностью

Эта закуска заслуживает оказаться на вашем столе. Обязательная составляющая – домашний неаполитанский соус. Его нужно будет приготовить обязательно, если хотите попробовать настоящее пармеджана из баклажанов.
В Италии часто используют арахисовое масло для обжарки, за неимением можно использовать оливковое. Подают блюдо как горячим, так и холодным. Как говорят итальянские хозяйки, самым вкусным оно бывает именно на следующий день.
Такая еда может стать еще одним любимым итальянским дополнением к ужину, а может заслужить центральное место на столе. Итак, рецепт пармиджана из баклажанов и неаполитанского соуса, с которым все это дело готовится, ниже.
Пармиджана из баклажанов
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 кг
- Томатный неаполитанский соус – 700 мл
- Моцарелла – 400 г (жидкость слить)
- Пармезан – 70 г
- Свежий базилик, крупная соль
Для соуса:
- Лук – 1шт.
- Чеснок – 1 зуб. (крупный)
- Томаты в собственном соку – 400 мл
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Свежий базилик
- Соль, сахар – по щепотке
Как приготовить:
- Для соуса лук и чеснок нарезать, обжарить на оливковом масле.
- Добавить томаты в собственном соку, базилик и тушить 30 минут. Довести до вкуса солью и сахаром. Соус долен получится насыщенным.
- Пробить готовый соус в блендере, процедить через сито.
- Баклажаны порезать на одинаковые пластины. Чтобы убрать горечь, обсыпать солью и оставить на 40 минут минимум.
- Промыть под водой, обсушить.
- Обжарить со всех сторон, выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- На дно формы для запекания вылить немного соуса, плотно выложить баклажаны.
- Посыпать моцареллой (тертой или нарезанной), посыпать пармезаном, добавить базилик и снова слой соуса. И так далее.
- Запекать 30-40 минут при 200 градусах.