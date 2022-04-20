Пасха-2022: как покрасить яйца в луковой шелухе

Яйца на Пасху сегодня – это практически искусство. Украшают их самым неожиданным образом. Но перед тем, как использовать декор, яйца нужно покрасить.
Самый классический способ – это луковая шелуха. Иногда к отвару из нее добавляют зеленку. Получается очень интересный оттенок.
Итак, как правильно красить яйца в луковой шелухе, а также секреты, как сделать пасхальные яйца максимально красивыми – найдете ниже.
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Как быстро покрасить яйца луковой шелухой
- Снять шелуху с десяти луковиц, промыть и сложить в кастрюлю. Залить водой и добавить немного соли, чтобы яйца не потрескались.
- Куриные яйца помыть и добавить в кастрюлю. Они должны быть полностью покрыты жидкостью и шелухой. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить в течение 10-15 минут.
- Затем вынуть яйца шумовкой и переложить на салфетку. Дать остыть. Готовые крашенки можно натереть растительным маслом для блеска.
Ярко-желтый цвет яиц можно добиться с помощью куркумы. Все детали читайте здесь.
Как красиво покрасить яйца луковой шелухой
- Куриные яйца помыть с содой. Чистую шелуху сложить в кастрюлю. Добавить полтора литра воды и чайную ложку уксуса. Это нужно для более насыщенного цвета. Варить на медленном огне в течение 25 минут.
- Положить на каждое куриное яйцо по листику зелени и аккуратно расправить. Вместо зелени можно использовать крупы: горох, рис, гречку, пшено или прикрепить к яйцу вырезанную из бумаги фигурку пасхального кролика.
- Плотно завернуть яйца в марлю или бинт, завязать концы нитками. Лишнюю ткань отрезать.
- В кипящий отвар опустить подготовленные яйца.
- Варить 15 минут на медленном огне. Достать крашенки из отвара и положить в холодную воду. Когда они остынут, снять нитки, марлю и листики.
Как покрасить яйца в луковой шелухе с зеленкой
- Шелуху мелко нарезать и выложить на блюдо. Яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать.
- В кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли.
- Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут.
- Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.
Как сделать мраморные яйца – узнаете здесь.