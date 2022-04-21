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Пасхальные яйца космического цвета – этого поможет достичь каркаде

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 апреля, 17:10
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Нужно 200 граммов каркаде. Интенсивный фиолетовый цвет с бордовым оттенком получится, если яйца побудут в чае 8-10 часов
Как покрасить яйца каркаде
Как покрасить яйца каркаде / Фото: instagram.com/revochka

Какое бы разнообразие красителей для пасхальных яиц нам не предлагали в магазине, натуральные остаются в тренде.

Это не только луковая шелуха, но и куркума для яркого желтого цвета. А вот все оттенки фиолетового и бордового можно получить с помощью каркаде.

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Перед тем, как варить яйца, обязательно помойте их с содой.

Полезные лайфхаки по покраске нашли на канале Liana S.

Красим яйца каркаде

Заваривать каркаде для пасхальных яиц нужно 5-7 минут
Заваривать каркаде для пасхальных яиц нужно 5-7 минут / Фото: instagram.com/revochka

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На 10-12 яиц нужно 200 граммов чая каркаде. Залейте его кипятком, прокипятите несколько минут и оставьте настаиваться под крышкой примерно на 10 минут.

Теперь нужно опустить яйца в чай, чтобы они были полностью погружены. Насыщенность цвета и оттенки будут зависеть от времени нахождения яиц в каркаде.

Минимальный период – 5-7 минут. Так получится приятный и нежный фиолетовый цвет.

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Для максимально выраженного цвета нужно подержать яйца в отваре около 30 минут.

Затем оботрите салфеткой насухо и смажьте растительным маслом с помощью ватного диска. Это подарит яйцам блеск.

И наконец, самый интенсивный фиолетово-бордовый цвет можно получить, если яйца пробудут в каркаде всю ночь.

Здесь смотрите подробней процесс покраски яиц с помощью каркаде.

Как оригинально и просто украсить яйца на Пасху – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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