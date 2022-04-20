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Пасхальный краффин – удачный рецепт и три простых правила, чтобы все получилось

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 апреля, 10:00
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Кроме сухофруктов и орехов, используется цедра и сок апельсина. В процессе формовки все заготовки держите под пленкой
Рецепт пасхального краффина
Рецепт пасхального краффина / Фото: instagram.com/zdrobylko_mariya

Краффин по своей текстуре сдобы очень похож на панеттоне, тоже достаточно распространенную у нас пасхальную выпечку. Но в отличие от панеттоне, у краффина очень необычная форма – эти неповторимые волны, которые так красиво раскрываются после выпекания.

Тем, кто будет делать этот пасхальный хлеб впервые, может показаться, что формовка краффина сложная, это не совсем так. Видео ниже это докажет.

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Правила для краффина несложные, но их важно не нарушать.

  1. Тесто не нужно долго вымешивать и старайтесь не забить его мукой.
  2. Осторожно трите цедру, нужна только желтая ее часть, если будет белая (мякоть), она придаст горечь.
  3. Все заготовки перед тем, как они попадут в форму, накрывайте пленкой, чтобы они не подсыхали.

Чтобы тесто после замеса быстрее подходило, ему можно помочь, поставив в разогретую до 40-ка градусов духовку.

Рецепт с канала Tanya Shpilko.

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Пасхальный краффин

Крафіни на Великдень
Крафіни на Великдень / Фото: Pinterest

Ингредиенты на три небольшие формы:

  • 1 ч. л. цедры апельсина;
  • 2 ст. л. апельсинового сока;
  • 80 мл теплого молока (35-38 градусов);
  • 2 ч. л. сухих дрожжей (или 18 г живых дрожжей);
  • 100 г сахара;
  • 1 яйцо и 2 желтка;
  • 350 г просеянной муки;
  • щепотка соли;
  • 40 г растопленного сливочного масла (теплого);
  • 100 г мягкого сливочного масла (для смазывания теста);
  • 100 г сухофруктов, горсть грецких орехов, миндальных лепестков;
  • ванилин – по желанию.

Обязательно попробуйте закарпатскую паску с медом. Сухофрукты и цукаты берите по вкусу.

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Как приготовить:

  1. Натереть цедру половины апельсина, только оранжевую часть, белая будет горчить. Выжать сок. Сухофрукты залить кипятком и оставить на 5 минут, затем промыть и просушить.
  2. В теплое молоко добавить чайную ложку сахара из общей массы и всыпать сухие дрожжи. Размешать и оставить на 10-15 минут до образования пышной шапочки.
  3. Яйцо и желтки взбить с сахаром несколько минут до пышной светлой массы.
  4. Просеянную муку смешать с солью, сделать углубление и влить яичную массу, теплое растопленное сливочное масло, апельсиновый сок, цедру и дрожжи. Замесить тесто, не добавляя больше муки. Вымешивать примерно 10 минут, пока тесто не станет эластичным и не будет липнуть к рукам.
  5. Переложить в миску, смазанную небольшим количеством растительного масла, накрыть пищевой пленкой и оставить подниматься в теплом месте на час.
  6. Разделить тесто на три части, скатать в шар, накрыть пленкой и оставить еще на 10 минут. Раскатать первый шарик теста в тонкий прямоугольник, толщиной около 2 мм. Тесто должно быть достаточно тонким, но не рваться. Смазать обильно мягким сливочным маслом, посыпать сухофруктами и орехами. Завернуть в рулет, начиная с узкой стороны. Тоже самое проделать с остальным тестом.
  7. Каждый рулет разрезать вдоль острым ножом, но не до конца, чтобы получилась одна длинная колбаска. Закручивать так, чтобы разрез все время смотрел наружу и все слои были видны. Кончик загнуть внутрь, переложить в форму.
  8. Накрыть и дать подойти в теплом месте около часа.
  9. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке первые 10 минут, затем убавить до 180 градусов и выпекать до готовности.
  10. Маленький краффин выпекается 20-25 минут, а большие – 35-40, смотрите по вашей духовке, проверяя готовность деревянной палочкой. Если сверху они сильно зарумянились, а внутри не готовы – прикройте из фольгой.
  11. Готовые краффины посыпать сахарной пудрой.

Здесь смотрите, как легко сформировать краффины перед выпеканием.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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