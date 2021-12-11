Паштет из скумбрии – отличная закуска на каждый день и к празднику

Все паштеты – это идеальная и сытная закуска, остается нарезать любимый хлеб и наслаждаться.
Паштет из скумбрии может стать не только блюдом на каждый день, но и праздничным. Для этого нужно добавить несколько дополнительных ингредиентов, кроме специй.
В нашем случае – это вареные яйца и зеленый лук. Хранится такой паштет 2-3 дня. Так что если нужно больше, то количество продуктов удваивайте.
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Автор рецепта julianna.light настаивает, что запекать рыбу для паштета нужно в бумаге, и никак не в фольге.
Паштет из скумбрии
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Яйца, зеленый лук – по вкусу
- Чеснок – 4 зуб.
- Соль, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Скумбрию очистить от внутренностей и запечь в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Внутрь скумбрии положить по паре больших зубчиков чеснока. Чеснок очищать не нужно.
- Когда скумбрия будет готова, разобрать ее на мелкие кусочки и удалить все кости. Чеснок выдавить к скумбрии.
- Яйца и зеленый лук мелко нарезать и соединить со скумбрией. Добавить сок после запекания рыбы, соль и специи.
- Размять будущий паштет вилкой или измельчить в блендере, если нужна более однородная консистенция.
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