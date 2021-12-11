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Паштет из скумбрии – отличная закуска на каждый день и к празднику

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
11 декабря, 12:05
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Для начала нужно запечь рыбу с чесноком и специями. К ней добавляются вареные яйца и зеленый лук. Консистенция паштета неконкретная – его можно размять вилкой или измельчить в блендере
Паштет из скумбрии
Паштет из скумбрии / Фото: instagram.com/julianna.light

Все паштеты – это идеальная и сытная закуска, остается нарезать любимый хлеб и наслаждаться.

Паштет из скумбрии может стать не только блюдом на каждый день, но и праздничным. Для этого нужно добавить несколько дополнительных ингредиентов, кроме специй.

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В нашем случае – это вареные яйца и зеленый лук. Хранится такой паштет 2-3 дня. Так что если нужно больше, то количество продуктов удваивайте.

Автор рецепта julianna.light настаивает, что запекать рыбу для паштета нужно в бумаге, и никак не в фольге.

Паштет из скумбрии

Ингредиенты:

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  • Скумбрия – 2 шт.
  • Яйца, зеленый лук – по вкусу
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Скумбрию очистить от внутренностей и запечь в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Внутрь скумбрии положить по паре больших зубчиков чеснока. Чеснок очищать не нужно.
  2. Когда скумбрия будет готова, разобрать ее на мелкие кусочки и удалить все кости. Чеснок выдавить к скумбрии.
  3. Яйца и зеленый лук мелко нарезать и соединить со скумбрией. Добавить сок после запекания рыбы, соль и специи.
  4. Размять будущий паштет вилкой или измельчить в блендере, если нужна более однородная консистенция.

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Ирина Маслова
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