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Паска с цукатами – простой рецепт без заморочек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 апреля, 07:53
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Кроме цукатов, нужен изюм и сушеная клюква. По желанию в тесто можно добавить столовую ложку алкоголя – паски дольше сохранятся свежими
Простой рецепт паски
Простой рецепт паски / Фото: pexels.com

Сегодня существует множество самых разных рецептов пасок, главной выпечки на Пасху. О том, как испечь закарпатскую с медом, мы рассказывали.

Но есть рецепты, которые удивляют своей простотой, и это совсем не значит, что паски получатся невкусными.

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Изюм и сушеную клюкву предварительно замочите в кипятке и обсушите. Потом добавьте к ним чайную ложку муки, чтобы сухофрукты соединились с тестом.

Для этих пасок нужны свежие дрожжи. Если таких нет, то сухих нужно в три раза меньше.

Из набора ингредиентов получится три штуки по 440 граммов. Автор рецепта Кулинарим с Таней напоминает, что все продукты должны быть комнатной температуры.

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Паска с цукатами – простой рецепт

Паска с цукатами – простой рецепт
Паска с цукатами – простой рецепт / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Ингредиенты:

  • 100 мл теплого молока;
  • 25 г свежих дрожжей;
  • 200 г сахара;
  • 550 г пшеничной муки (больше или меньше);
  • 100 г сметаны 25%;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 средних яйца;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 0,5 ч. л. соли,
  • ванилин;
  • по 70 г сушеной клюквы, цукатов;
  • 60 г изюма.

Для глазури:

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  • 100 г сахарной пудры;
  • 0,5 ч. л. желатина;
  • 1 ч. л. лимонного сока.

Рецепты дрожжевого теста за 10 минут читайте здесь.

Как приготовить:

  1. В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить одну столовую ложку сахара, перемешать. Добавить три столовых ложок муки. Должна получится консистенция сметаны. Оставить на 15-20 минут.
  2. Яйца соединить с сахаром, солью и ванилином. Взбить в пышную пену.
  3. Добавить мягкое сливочное масло и сметану, перемешать. Всыпать куркуму. Перемешать до однородности.
  4. Добавить опару, перемешать. В муку добавить жидкие ингредиенты, перемешать ложкой.
  5. Когда вся мука впиталась, выложить тесто на припыленную мукой поверхность и вымешивать руками.
  6. Когда тесто собралось в комок, добавить растительное масло и продолжать вымешивать.
  7. Миску смазать растительным маслом, выложить тесто, хорошо накрыть пленкой в контакт и оставить в теплом месте. Тесто должно увеличиться в два раза.
  8. Растянуть тесто в пласт, выложить и распределить цукаты, изюм и клюкву. Вымесить тесто несколько минут.
  9. Разделить тесто по формам и оставить до увеличения приблизительно в два раза.
  10. Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать до сухой шпажки.
  11. Желатин разбавить в одной столовой воды желатина и оставить для набухания.
  12. Смешать сахарную ложку с двумя столовыми ложками воды. Добавить сок лимона. На небольшом огне, помешивая, довести до кипения.
  13. Добавить желатин и перемешать до однородности. Взбить миксером в пышную плотную массу.
  14. Украсить паски.

Детали замешивания теста смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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