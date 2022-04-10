Паска с цукатами – простой рецепт без заморочек

Кроме цукатов, нужен изюм и сушеная клюква. По желанию в тесто можно добавить столовую ложку алкоголя – паски дольше сохранятся свежими

Простой рецепт паски / Фото: pexels.com

Сегодня существует множество самых разных рецептов пасок, главной выпечки на Пасху. О том, как испечь закарпатскую с медом, мы рассказывали.

Но есть рецепты, которые удивляют своей простотой, и это совсем не значит, что паски получатся невкусными.

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Изюм и сушеную клюкву предварительно замочите в кипятке и обсушите. Потом добавьте к ним чайную ложку муки, чтобы сухофрукты соединились с тестом.

Для этих пасок нужны свежие дрожжи. Если таких нет, то сухих нужно в три раза меньше.

Из набора ингредиентов получится три штуки по 440 граммов. Автор рецепта Кулинарим с Таней напоминает, что все продукты должны быть комнатной температуры.

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Паска с цукатами – простой рецепт

Паска с цукатами – простой рецепт / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Ингредиенты:

100 мл теплого молока;

25 г свежих дрожжей;

200 г сахара;

550 г пшеничной муки (больше или меньше);

100 г сметаны 25%;

100 г сливочного масла;

2 средних яйца;

3 ст. л. растительного масла;

0,5 ч. л. соли,

ванилин;

по 70 г сушеной клюквы, цукатов;

60 г изюма.

Для глазури:

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100 г сахарной пудры;

0,5 ч. л. желатина;

1 ч. л. лимонного сока.

Рецепты дрожжевого теста за 10 минут читайте здесь.

Как приготовить:

В теплое молоко добавить дрожжи. Добавить одну столовую ложку сахара, перемешать. Добавить три столовых ложок муки. Должна получится консистенция сметаны. Оставить на 15-20 минут. Яйца соединить с сахаром, солью и ванилином. Взбить в пышную пену. Добавить мягкое сливочное масло и сметану, перемешать. Всыпать куркуму. Перемешать до однородности. Добавить опару, перемешать. В муку добавить жидкие ингредиенты, перемешать ложкой. Когда вся мука впиталась, выложить тесто на припыленную мукой поверхность и вымешивать руками. Когда тесто собралось в комок, добавить растительное масло и продолжать вымешивать. Миску смазать растительным маслом, выложить тесто, хорошо накрыть пленкой в контакт и оставить в теплом месте. Тесто должно увеличиться в два раза. Растянуть тесто в пласт, выложить и распределить цукаты, изюм и клюкву. Вымесить тесто несколько минут. Разделить тесто по формам и оставить до увеличения приблизительно в два раза. Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать до сухой шпажки. Желатин разбавить в одной столовой воды желатина и оставить для набухания. Смешать сахарную ложку с двумя столовыми ложками воды. Добавить сок лимона. На небольшом огне, помешивая, довести до кипения. Добавить желатин и перемешать до однородности. Взбить миксером в пышную плотную массу. Украсить паски.

Детали замешивания теста смотрите в видео.