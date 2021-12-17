Печень по-берлински: немцы любят готовить ее с яблоками

Печень по-берлински / Фото: instagram.com/tasha.cooking
Чехи любят, когда куриная печень обжаривается с салом и беконом – так она получается очень сочной.
Немцы предпочитают видеть ее в тарелке вместе с обжаренными яблоками и луком.
Печень по-берлински – не просто домашняя еда, ее можно часто встретить в меню хороших ресторанов.
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Печень по-берлински
Ингредиенты:
- Куриная печень – 1 кг
- Яблоки кислые – 3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Мука
- Сливочное масло
- Соль, перец
Как приготовить:
- Печень очистить от лишнего. Обвалять в муке и обжарить на сливочном масле. Посолить, поперчить. Выложить на тарелку и поставить в теплое место.
- Лук нарезать кольцами, у яблок убрать сердцевину и тоже нарезать кольцами.
- В той же сковороде обжарить яблоки и лук в большом количестве сливочного масла.
- Подавать печень с яблоками и луком.
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