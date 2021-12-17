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Печень по-берлински: немцы любят готовить ее с яблоками

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
17 декабря, 17:40
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Этот рецепт для куриной печени, но встречаются рецепты и для телячьей. Печень, яблоки и лук обжариваются отдельно и на большом количестве сливочного масла
Печень по-берлински
Печень по-берлински / Фото: instagram.com/tasha.cooking

Чехи любят, когда куриная печень обжаривается с салом и беконом – так она получается очень сочной.

Немцы предпочитают видеть ее в тарелке вместе с обжаренными яблоками и луком.

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Печень по-берлински – не просто домашняя еда, ее можно часто встретить в меню хороших ресторанов.

Приготовьте в качестве гарнира картофельное пюре.

Печень по-берлински

Ингредиенты:

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  • Куриная печень – 1 кг
  • Яблоки кислые – 3 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Мука
  • Сливочное масло
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Печень очистить от лишнего. Обвалять в муке и обжарить на сливочном масле. Посолить, поперчить. Выложить на тарелку и поставить в теплое место.
  2. Лук нарезать кольцами, у яблок убрать сердцевину и тоже нарезать кольцами.
  3. В той же сковороде обжарить яблоки и лук в большом количестве сливочного масла.
  4. Подавать печень с яблоками и луком.

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