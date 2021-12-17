Печень по-берлински: немцы любят готовить ее с яблоками

Этот рецепт для куриной печени, но встречаются рецепты и для телячьей. Печень, яблоки и лук обжариваются отдельно и на большом количестве сливочного масла

Печень по-берлински / Фото: instagram.com/tasha.cooking

Чехи любят, когда куриная печень обжаривается с салом и беконом – так она получается очень сочной.

Немцы предпочитают видеть ее в тарелке вместе с обжаренными яблоками и луком.

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Печень по-берлински – не просто домашняя еда, ее можно часто встретить в меню хороших ресторанов.

Приготовьте в качестве гарнира картофельное пюре.

Печень по-берлински

Ингредиенты:

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Куриная печень – 1 кг

Яблоки кислые – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Мука

Сливочное масло

Соль, перец

Как приготовить: