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Печень по-турецки – как готовят, с чем подают и рецепт бюджетного ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 июня, 16:24
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Готовят из бараньей печени, но достаточно часто встречаются рецепты с говяжьей. Подавать можно с овощным салатом по желанию, но с жареным картофелем обязательно
Как приготовить говяжью печень по-турецки
Как приготовить говяжью печень по-турецки

Встречаются такие рецепты, после которых хочется есть субпродукты чаще, даже если раньше вы были к ним равнодушны. Так готовят куриную печень по-новому.

Печень по-турецки – очень популярная еда, которой славится город Эдирне, он на западе Турции.

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К ней подается жареный или маринованный лук, или салат. Берут помидоры, лук репчатый, лук зеленый. Из специй – сумах, зира, орегано, петрушка. Заправить салат можно небольшим количеством масла, в котором жарилась печень.

Перед обжариванием печень обваливается в мучной смеси со специями. Важно обваливать ровно столько, сколько поместится в сковороду. Печень в муке оставлять нельзя, она склеится.

Рецепт от yemek.com.

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Печень по-турецки

Печень по-турецки
Печень по-турецки

Ингредиенты:

  • печень – 1,5 кг;
  • картофель – 5 шт.;
  • масло растительное;
  • паприка;
  • соль;
  • мука – 300-400 г.

Как приготовить:

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  1. На печени удалить пленку, хорошо промыть и нарезать на кусочки 2х2 см. Промыть и дать стечь воде, немного просушить.
  2. Картофель нарезать кубиком до 2х2 см. Обжарить частями до золотистой корочки. Переложить и посолить. В этом масле будет жарится печень.
  3. В емкость насыпать всю муку, добавить 3 чайные ложки соли и 2 чайные ложки паприки, перемешать.
  4. Печень обвалять в мучной смеси, лишнюю муку стряхнуть. Жарить 5-7 минут, помешивая шумовкой.
  5. Подавать с картофелем и салатом.

Все этапы приготовления печени по-турецки смотрите в ролике.

Здесь читайте, как в Чехии готовят куриную печень и почему она получается сочной.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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