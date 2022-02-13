Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Печенье АНЗАК – рецепт с идеальным сочетанием меда, овсяных хлопьев и кокосовой стружки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 февраля, 12:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Яиц для печенья не нужно, возможно, поэтому оно остается очень хрустящим с большим сроком хранения. Печенье из Новой Зеландии и Австралии
Печенье АНЗАК
Печенье АНЗАК / Фото: instagram.com/betterbeingsteph/

Если шведское шахматное печенье – это больше уютная домашняя выпечка, то АНЗАК – это изобретение солдатских жен во время Первой мировой войны.

Название АНЗАК – это аббревиатура. Взяты первые буквы у военных корпусов Новой Зеландии и Австралии.

Реклама

Женщины военных выпекали это печенье, чтобы поддержать своих мужчин в долгих походах.

И действительно, оно получается не пышным, а плотным и хрустящим. Отлично утоляет голод и очень приятное на вкус.

Рецепт от фудблогера natashakinko.

Реклама

Печенье АНЗАК

Печенье АНЗАК
Печенье АНЗАК / Фото: instagram.com/natashakinko/

Ингредиенты: на 15 штук:

  • 100 г сливочного масла;
  • по 80 г овсяных хлопьев, кокосовой стружки, сахара;
  • 110 г муки;
  • 1 ст. л. меда;
  • 1 ч. л. соды (соединить с 1-2 ст. л. кипятка).

Печенье с корицей, которое начинает таять уже в руках, найдете здесь.

Реклама

Как приготовить:

  1. Смешать овсяные хлопья, сахар, кокосовую стружку и муку.
  2. В сотейник положить сливочное масло и мед и на среднем огне все растопить. К горячей масляно-медовой смеси добавить соду, которую предварительно погасить 1-2 ст. л. кипятка. Все хорошо размешать.
  3. Вылить эту массу к сухим ингредиентам и замесить тесто. Из теста скатать небольшие шарики и выложить на противень. Можно слегка приплюснуть рукой.
  4. Выпекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут. Время выпечки зависит от особенностей духовки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять