Печенье из детства – как испечь "Орешки" и сварить для них сгущенку

В этом рецепте есть 50 грамм майонеза, несколько десятков лет тому назад он был ходовым в подобной выпечке. Сгущенку можно купить уже готовую, но лучше сварить дома

Рецепт "Орешков" со сгущенкой / Фото: Инстаграм

Несмотря на прочность "скорлупы", она не сухая, приятно трескается во рту, давая путь нежной и плотноватой сгущенке. Если в школе советские дети покупали пирожное "Школьное", то дома, по выходным или праздникам, случалось счастье – готовились "Орешки". Для многих это вкус детства до сих пор.

Интересно, что раньше достаточно часто в тесто добавляли майонез. Конечно, он не чувствовался на выходе. В рецепте от eppicur его нужно будет 50 грамм.

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Не имеет значение, с помощью чего вы захотите приготовить "Орешки", имеют значение пропорции и ингредиенты.

Феерическое возвращения "Орешков" со сгущенкой

Это случилось каких-то десять или чуть больше лет тому назад. "Орешки" вернулись, плотно засели в модных кофейнях и даже потеснили гранолы, тирамису, панна котты.

Даже специальное электрическое оборудование для "Орешков" можно легко купить, ведь выпекать в ретро-форме – дело, требующее некоторой сноровки.

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Форма для выпечки печенья "Орешки" / Фото: instagram.com/leshagolitsyn/

Это та самая форма, которая поступила в продажу 1970-ых годах. Рецепт "Орешков" прилагался, поэтому каждая советская хозяйка знала его практически наизусть.

Правда, само приспособление требовало ловкости. После того, как тесто помещалось в ячейки, форма подносилась к огню сначала одной стороной, через некоторое время – другой.

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Важно было рассчитать правильное количество теста, чтобы оно не вылезло из формы. Сгущенку тоже варили самостоятельно. У кого была возможность, смешивали ее со сливочным маслом и измельченными орехами.

Как правильно варить сгущенку для "Орешков"

Для начала снять этикету и положить банку на бок в кастрюлю. Залить холодной водой, вода должна покрывать банку. Довести до кипения и готовить около 3 часов, каждый раз доливая горячую воду. Как только она свариться, должна полностью остыть. Если открыть сразу, сгущенка может взорваться.

"Орешки" со сгущенкой – рецепт

"Орешки" со сгущенкой / Фото: instagram.com/mordashki.milashki/

Ингредиенты для теста:

3 яйца;

200 г сахара;

50 г майонеза;

400 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

подсолнечное масло или сливочное для смазывания формы.

Для начинки:

банка вареной сгущенки.

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