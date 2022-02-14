Печенье "Каллы" – рецепт выпечки из детства, которую когда-то готовили по особым случаям

Это действительно особое печенье, рецепт которого был практически в каждой кулинарной тетради советского времени.
Овсяное печенье, наше любимое, – это больше для выходных или будней, а вот красивые "Каллы", которые крайне выгодно смотрятся на тарелке, – это для праздника.
Внутрь печенья можно положить мякоть апельсина или лимона, нарезанную тонкими полосками, или поместить немного любимого крема.
Далее по теме
Этим рецептом поделилась lar_anastasia. Она советует очень внимательно контролировать процесс выпекания. Оно не должно сильно подрумяниться, чтобы было легко придать печенью характерную форму.
Готовая выпечка окунается в мед.
Печенье "Каллы"
Ингредиенты:
- мука, сахар – по 250 г;
- яйца – 4 шт.;
- сливочное масло – для смазывания противня;
- мед;
- корки апельсина, лимона или мякоть для украшения.
Еще один рецепт любимого из детства печенья – "Дружба" – найдете здесь.
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы. Продолжая взбивать, добавить частями просеянную муку. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны.
- Духовку разогреть до 180-200 градусов вместе с противнем. Горячий противень смазать сливочным маслом.
- Столовой ложкой выложить тесто в виде лепешек на расстоянии 3-4 см.
- Выпекать 5-7 минут
- Очень быстро, пока лепешки горячие, лопаткой снять с противня и склеить один край, формируя цветок
- Корочки апельсина или лимона порезать тонкими, длинными полосками. Окунуть сначала в мед, затем обвалять в сахаре. В середину каждого печенья положить полоску апельсина.