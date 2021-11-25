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Печенье "Киевские каштаны" в вафельной крошке – рецепт как в детстве

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 ноября, 10:36
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Несмотря на красоту выпечки, для нее нужны самые простые ингредиенты. Тесто замешивается на вареных желтках, еще нужно немного сметаны. Украшаются "Каштаны" вафлями с темной начинкой
Печенье "Киевские каштаны"
Печенье "Киевские каштаны" / Фото: instagram.com/juliaa_home

Это безусловно праздничная выпечка. Ее готовили по поводам, а не каждый день.

"Каштаны" красиво укладывались на тарелку горкой и ставились в центре стола. В отличие от "Ежиков", которые украшались кокосовой стружкой, для этого печенья нужны вафли.

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В рецепте от juliaa_home они должны быть с шоколадной начинкой. Особенность – тесто замешивается на вареных желтках.

Печенье "Киевские каштаны"

Ингредиенты для теста:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Вареные желтки – 4 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Мука – 2 ст.
  • Ванилин – по вкусу
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Соль – щепотка

Для глазури:

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  • Молоко – 50 мл
  • Какао – 20 г
  • Сахар – 150 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Большая пачка вафель с темной начинкой

Как приготовить:

  1. Масло натереть на крупную терку, смешать с варенными желтками и мукой.
  2. Добавить остальные ингредиенты, вымесить тесто, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут.
  3. Скатать небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать около 30 минут при 180 градусах.
  4. Для глазури в сотейнике растопить сливочное масло, добавить сахар и какао и готовить около 3-5 минут на медленном огне. Вафли натереть.
  5. Теплое печенье окунуть в глазурь и обвалять в крошках вафель.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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