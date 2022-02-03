Печенье "Красный бархат" на День влюбленных – вкусный рецепт

Подборку рецептов из основного блюда, салата, закусок на День влюбленных мы публиковали, теперь стоит сосредоточиться на десертах.
Сегодня – это красивое и рассыпчатое печенье "Красный бархат". Выпекается на молоке с небольшим количеством какао. Вместо сливочного масла – растительное. Тесто должно постоять в холодильнике около двух часов.
Украсить можно или просто сахарной пудрой, или добавить к ней немного опять же какао.
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Рецепт со страницы tata.gotovit.
Печенье "Красный бархат"
Ингредиенты:
- мука – 220 г;
- разрыхлитель – 1 ст. л.;
- какао – 1 ч. л. с горкой;
- щепотка соли;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 150 г;
- молоко – 45 мл;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- краситель – 15 капель;
- сахарная пудра.
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Как приготовить:
- Соединить муку, разрыхлитель, какао и щепотку соли. Отдельно яйцо смешать с сахаром, добавить молоко, подсолнечное масло и краситель. Соединить жидкую и сухую массы.
- Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.
- Сформировать небольшие шарики, обвалять в сахарной пудре и выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать в духовке при 180 градусах 13 минут.