Печенье "Красный бархат" на День влюбленных – вкусный рецепт

Главное – это качественный краситель, без него такого насыщенного цвета не получится. Печенье будет с трещинками и украсится сахарной пудрой

Печенье "Красный бархат" / Фото: instagram.com/grin_ta

Подборку рецептов из основного блюда, салата, закусок на День влюбленных мы публиковали, теперь стоит сосредоточиться на десертах.

Сегодня – это красивое и рассыпчатое печенье "Красный бархат". Выпекается на молоке с небольшим количеством какао. Вместо сливочного масла – растительное. Тесто должно постоять в холодильнике около двух часов.

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Украсить можно или просто сахарной пудрой, или добавить к ней немного опять же какао.

Рецепт со страницы tata.gotovit.

Печенье "Красный бархат"

Печенье "Красный бархат" / Фото: instagram.com/tata.gotovit

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Ингредиенты:

мука – 220 г;

разрыхлитель – 1 ст. л.;

какао – 1 ч. л. с горкой;

щепотка соли;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 150 г;

молоко – 45 мл;

подсолнечное масло – 50 мл;

краситель – 15 капель;

сахарная пудра.

Еще попробуйте удивить в День святого Валентина очень простой, но вкусной пиццей в форме сердца. Рецепт с видео смотрите здесь.



Как приготовить: