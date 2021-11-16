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Печенье "Лимончики" с ореховой начинкой – рецепт самой ароматной выпечки детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
16 ноября, 10:29
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Понятно, что для этого печенья нужны будут лимоны, используется цедра. Для декора "лимончиков" и в ореховую начинку идет несколько столовых ложек рома. Его можно заменить коньяком
Печенье "Лимончики"
Печенье "Лимончики" / Фото: instagram.com/receptysfoto/

Когда 30-35 лет тому назад хотелось праздника и, конечно же, удивить гостей, то готовились или "Персики" со сгущенкой, или "Лимончики" с ореховой начинкой.

Сейчас уже никто не скажет, какой рецепт из этих двух появился первым. Но справедливости ради нужно сказать – "Персики" были более распространенными.

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"Лимончики", похоже, появились чуть позже. Внутри у них ореховая начинка. Рецепт от receptysfoto предусматривает миндаль, но это могут быть любые другие орехи.

Печенье "Лимончики"

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки;
  • 50 г жира;
  • 50 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 1 ч. л. пищевой соды или разрыхлителя;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 150 мл молока;
  • щепотка соли;
  • 2 яичных желтка;
  • цедра лимона.

Для начинки:

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  • 2 яичных белка;
  • 200 г молотого миндаля;
  • 2 пакетика ванильного сахара;
  • 130 г сахара;
  • цедра двух лимонов;
  • 1-2 ст. л. рома или коньяка (по желанию).

Для декора:

  • желтый пищевой краситель;
  • 300 мл молока;
  • 200 г мелкого сахара;
  • 1 ст. л. рома.

Как приготовить:

  1. Соединить яйца, жир, сахар, молоко и цедру лимона, затем добавить частями муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать вручную и оставить в холодильнике на 2 часа.
  2. Взбить белки с сахаром до жесткости, добавить молотый миндаль, цедру и ром.
  3. Раскатать тесто и вырезать кружочки, на каждый положить чайную ложку начинки. Сформировать "лимончики".
  4. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать при 160 градусах около 20 минут. Охладить.
  5. Смешать краситель с молоком и ромом, обмокнуть печенья и обкатать в мелком сахаре.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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