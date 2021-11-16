Печенье "Лимончики" с ореховой начинкой – рецепт самой ароматной выпечки детства

Когда 30-35 лет тому назад хотелось праздника и, конечно же, удивить гостей, то готовились или "Персики" со сгущенкой, или "Лимончики" с ореховой начинкой.
Сейчас уже никто не скажет, какой рецепт из этих двух появился первым. Но справедливости ради нужно сказать – "Персики" были более распространенными.
"Лимончики", похоже, появились чуть позже. Внутри у них ореховая начинка. Рецепт от receptysfoto предусматривает миндаль, но это могут быть любые другие орехи.
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Печенье "Лимончики"
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки;
- 50 г жира;
- 50 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 1 ч. л. пищевой соды или разрыхлителя;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 150 мл молока;
- щепотка соли;
- 2 яичных желтка;
- цедра лимона.
Для начинки:
- 2 яичных белка;
- 200 г молотого миндаля;
- 2 пакетика ванильного сахара;
- 130 г сахара;
- цедра двух лимонов;
- 1-2 ст. л. рома или коньяка (по желанию).
Для декора:
- желтый пищевой краситель;
- 300 мл молока;
- 200 г мелкого сахара;
- 1 ст. л. рома.
Как приготовить:
- Соединить яйца, жир, сахар, молоко и цедру лимона, затем добавить частями муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать вручную и оставить в холодильнике на 2 часа.
- Взбить белки с сахаром до жесткости, добавить молотый миндаль, цедру и ром.
- Раскатать тесто и вырезать кружочки, на каждый положить чайную ложку начинки. Сформировать "лимончики".
- Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать при 160 градусах около 20 минут. Охладить.
- Смешать краситель с молоком и ромом, обмокнуть печенья и обкатать в мелком сахаре.